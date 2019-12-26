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  4. Ziraat Bankası'ndan vergi ödemeleri 20 yeni uygulama

Ziraat Bankası'ndan vergi ödemeleri 20 yeni uygulama

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Vergi tahsilatlarının 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle, Ziraat Bankası 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını hayata geçiriyor.

Ziraat Bankası'ndan vergi ödemeleri 20 yeni uygulama

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Vergi tahsilatlarının 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle, Ziraat Bankası 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını hayata geçiriyor.
Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, vergi ödemelerinin Şube, ATM, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, SMS, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi ve ekledi:
"Yeni yılda kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimiz Ziraat Bankası Şubeleri, ATM’leri, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil, Çağrı Merkezi ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Tahakkuk Numarası veya Tahakkuk Fişinde bulunan barkod bilgisi ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilecekler. Müşterilerimiz vergilerini dilerlerse Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile dilerlerse de otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebileceklerdir. Ayrıca Ziraat Bankası müşterilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden de Bankkart ile vergilerini ödeme imkanı bulunuyor."
Bankadan yapılan açıklamaya göre, “Ziraat Barkod Okuma Teknolojisi” ile vergi ödemeleri artık bir üst seviyeye taşınıyor. Vergi ödemesi yapılırken hiçbir veri girilmeden yalnızca belge üzerindeki barkod ATM’ye veya Ziraat Mobil uygulamasına okutularak işlem yapılabiliyor.
Mükellefler bağlı olunan Vergi Daireleri’nden veya GİB internet vergi dairesi ile interaktif vergi dairelerinden alacakları “Vergi Tahakkuk Fişi”nin sağ üst tarafında bulunan barkodu, ATM’deki barkod okuyucusuna veya Ziraat Mobil üzerinden cep telefonuna gösterdikten sonra tahsilat işlemi ekran üzerinden hızlı ve kolayca tamamlanacaktır.
Yurt çapında 7.250 ATM ile en yaygın ATM ağına sahip olan Ziraat Bankasının Aralık ayı itibariyle 5.369 ATM’sinde barkod okuma teknolojisi mevcuttur. Bu teknoloji sayesinde Ziraat Bankası müşterisi olsun veya olmasın tüm mükellefler barkod okuyucusuna sahip Ziraat Bankası ATM’lerinden 7 gün 24 saat anında ve kolaylıkla vergilerini ödeyebileceklerdir. (Fotoğraflı)

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