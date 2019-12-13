Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hisessini devralması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51'ini elde etmiş olacak.

GEÇEN SENE KURULDU

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu’nun yeni üyesi olarak, faaliyet alanı gelişime açık, büyük pazar yaratma potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, ihracata dayalı kalkınma stratejisinin bir parçası olarak katma değer üretebilecek şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak, gelişimleri süresince desteklemeyi amaçlamaktadır. Yatırım yapacağı şirketlere finansal destek yanında şirket için değer yaratacak stratejiler geliştirilmesi, uygun sermaye yapılarının oluşturulması, kurumsallaşmalarına destek verilmesi değer yaratma stratejileri bulunmaktadır.

KAYNAK: REUTERS

