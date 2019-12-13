FİNANS

Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesinin Ziraat Girişim Sermayesi'ne devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı’nın yüzde 51’ini satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hisessini devralması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi'ne devredilecek.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51'ini elde etmiş olacak.

GEÇEN SENE KURULDU

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu’nun yeni üyesi olarak, faaliyet alanı gelişime açık, büyük pazar yaratma potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren, sermaye katkısı ve yönetim desteği ile firma değeri yükselebilecek, ihracata dayalı kalkınma stratejisinin bir parçası olarak katma değer üretebilecek şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak, gelişimleri süresince desteklemeyi amaçlamaktadır. Yatırım yapacağı şirketlere finansal destek yanında şirket için değer yaratacak stratejiler geliştirilmesi, uygun sermaye yapılarının oluşturulması, kurumsallaşmalarına destek verilmesi değer yaratma stratejileri bulunmaktadır.

KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Girişim Sermayesi Simit Sarayı Rekabet Kurumu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
ulan ülkenin anasını ağlattınız satılmadık bi sey kalmadı.. ülke tarihinde olamayam seyler oldu... gidiş hat hiç ama hiç iyi deil..
yine birileri paraları çuvallayıp götürecek.
her şeyi satın!
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