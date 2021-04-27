Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kaça kadar açık? | Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme

26 Nisan Pazartesi günü alınan tam kapanma kararından sonra, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yeni genelgeye göre bankaların çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarının çalışma saatleri genelge ile güncellendi. Vatandaşlar ise Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank çalışma saatleri ne?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI?

Bankaların çalışıp çalışmadığına yönelik henüz kesin bir açıklama bulunmuyor, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanacak. Ancak önceki genelgede, ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri'' muaf kişiler ve yerler kategorisinde yer almıştı.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.