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Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 400 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihraç etti. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 26 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 91 gün vadeli 400 milyon lira fonlama temin edildi.

Ziraat Katılım’dan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak bugün 42. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8.9 milyar lira olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 400 milyon lira kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Ziraat Katılım, 2019 yılı başından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 4.1 milyar lira fonlama temin etti.

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, “Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘Paylaştıkça daha fazlası’ ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

KAYNAK:DHA

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