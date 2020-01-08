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  4. Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü.

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Katılım, konut, faiz,

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
zamanında açlıktan (ek iş olarak) simit satan , ayakkabı boyacılığı yapan , limon satan - limon satarken öğrencisiyle karşılaşıp, utancından yerin dibine geçen öğretmen , memur kalmadı artık..hepsinin evi , arabası var..taksitlerini ödüyorlar.. büyük bir kısmı da bitirdi..
kredisiz verin
ikinci elde niye inmiyor herkes sıfır almak zorundami anlasılan mütahitler zor durumda
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