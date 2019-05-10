Ziraat'ten soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine kredi paketi

Ziraat Bankası, soya, mısır ve ayçiçeği üretiminin arttırılması, bu ürünleri yetiştiren üreticilerin işletme giderleri ile tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarının uygun koşullarla finansmanı amacıyla yeni bir kredi paketini uygulamaya aldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka tarım ürünleri ithalatında önemli yer tutan soya, mısır ve ayçiçeğinin yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi, böylece söz konusu ürünlerin üretiminde yerlilik oranının arttırılması ve bu alandaki ithalatın azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırladı.

Kredi paketi ile birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, yağlık ya da çerezlik ayçiçeği, dane, yağlık ya da silajlık mısır ekimi yapan üreticilerin işletme giderlerinin yanı sıra, bu üretimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemleri yatırımlarının uygun koşullarla finansmanının sağlanmasının hedefleniyor.

Kredi paketinden, yurt içinde birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, mısır (dane/yağlık/silajlık) ve ayçiçeği (yağlık/çerezlik) yetiştiren gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanabilecek.