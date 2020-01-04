Zonguldak'ta kestane balından 120 milyon lira gelir sağlandı

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, geçen yıl üretilen 800 ton kestane balı ile bölgeye 120 milyon lira gelir sağladıklarını söyledi.

Canlı, birliğin Ereğli ilçesine bağlı Ören köyündeki Bal Dolum Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, bine yakın aktif üyelerinin bulunduğunu ve 6 personelle yılda 20 ton külçe mum, 25 ton temel petek üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kestane balının tescillendirilme çalışmalarında sona geldiklerini anlatan Canlı, "Geçen yıl 100 bin kovandan 800 ton kestane balı üretimi gerçekleştirildi ve bu rakamla bölgemize 120 milyon lira gelir sağlandı." dedi.

Yerli ırk arının korunması ve çoğaltılmasının yanı sıra yeterli mali desteğin bulunması durumunda 10 bin ana arı üretiminin planlandığını vurgulayan Canlı, şunları kaydetti:

"İki temel sorunumuz var. Bunlardan biri bölgemize uyumlu yerli ırk arı yok olma aşamasına geldi. Diğeri de arı zararlılarına karşı ilaçla mücadele yeterince ve aslına uygun yapılamıyor. Yerli arıyla ilgili üretimimiz 2020 ilkbaharında etkili şekilde başlayacak. Zararlılara karşı ilaçla mücadele için ise ilaç üreticileriyle temas halindeyiz. Yasaların öngördüğü şekilde, bakanlıkça onaylanmış ilaçlardan topluca temin etmeye çalışıyoruz."

