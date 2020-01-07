Zorlu Enerji’nin projelerine AB’den yaklaşık 3 milyon 500 bin euro destek

Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen 6 ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji, kendi bünyesindeki mühendislerin geliştirdiği AR-GE projeleriyle Avrupa Birliği’nin dikkatini çekti. AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan ve 2014-2020 tarihleri arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında 6 ayrı proje ile toplam 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı. Özellikle jeotermal enerji alanında geliştirilen yeni uygulamalar dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa’nın farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin, eğitim kurumlarının ve saygın firmaların yer aldığı projelerde genç mühendislerinin geliştirdiği projelerle yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Enerji sektöründe küresel anlamda referans alınan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. AB tarafından verilen bu destekler de doğru yolda olduğumuzun göstergesi" diye konuşan Ak; özellikle yenilenebilir enerjide büyüme hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade planlarını sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.