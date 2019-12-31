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  4. Zorunlu kış lastiğinde "zamlı ceza" yarın yürürlüğe girecek

Zorunlu kış lastiğinde "zamlı ceza" yarın yürürlüğe girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza yarından itibaren geçerli olmak üzere 776 liraya yükseltildi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 776 lira olarak uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Kurala uymayanlar için bu yıl 625 lira olarak belirlenen ceza, yarından itibaren uygulanmak üzere 776 liraya yükseltildi.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

- Kış lastiği "ticari" araçlar için zorunlu

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Trafik Kanunu kış lastiği takma zorunluluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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