FİNANS
  4. ZÜCDER'den vergi indirimi talebi

ZÜCDER'den vergi indirimi talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Züccaciyeciler Derneği, dünyada 200 noktaya ulaşan sektöre yönelik ÖTV'nin kalıcı olarak sıfırlanması ve KDV'nin indirilmesi durumunda Türk ekonomisine önemli bir katkı sunulacağını bildirdi

İSTANBUL (AA) - Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, "El blenderi, çay-kahve makinesi, tost makinesi gibi artık neredeyse bir evin olmazsa olmazını oluşturan bu ürünler, lüks bir ürün olmaktan çıkıp temel ihtiyaç malzemesine dönüşmüştür. Bu yüzden ÖTV’nin kalıcı olarak sıfırlanmasını ve hatta evin temel eşyaları bardak, tabak, çatal-bıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, dünya ihracat sıralamasında 6. sırada yer alan ve her sene yüzde 15 büyüme performansı sergileyen züccaciye sektörü bir araya geldi.

Sektörün çatı derneği ZÜCDER’in İTO 80 No’lu Züccaciye Meslek Komitesi ile gerçekleştirdiği buluşmaya İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı İsmail Erdoğan’ın ve sektör yetkileri katılım gösterdi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, dünyada 200 noktaya ulaşan sektöre ivme katmak adına ZÜCDER’in faaliyetlerine değinerek, züccaciye sektöründeki KDV ve ÖTV oranlarına da dikkati çekti.

Mesut Öksüz, şunları kaydetti:

“Yıl boyunca düzenlediğimiz ‘Üretici-Marka Zirveleri’, ZÜCDER Akademi çatısı altında düzenlediğimiz eğitimlerle hem iç pazara hareketlilik katarken hem de ihracatımızın artmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sanayi üniversite iş birliğiyle istihdam oluşturacağız. Sektörümüzün başarılı markalarına yönelik ödül törenleri, iki büyük fuarımız ve Ur-Ge çalışmalarımızla ZÜCDER olarak yıl boyunca yoğun bir dönem geçireceğiz. Ancak uzun zamandır söylediğimiz 2 tane sıkıntımız bulunuyor. Biri elektrikli küçük ev aletlerindeki ÖTV, diğeri de KDV. Mobilyaya getirilen yüzde 10’luk KDV indiriminin de Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan, yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörümüzün de ÖTV’nin sıfırlanmasına ve KDV indirimine ihtiyacı bulunuyor.

Kesinlikle lüks ürün sınıfına girmeyen, üstelik hepimizin günlük hayatta sabah kalktığımız andan gece yatana kadar vazgeçilmez gereçleri halinde olan porselen, seramik, cam, metal, plastik, ahşap sofra ve mutfak eşyaları ile küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerindeki KDV’nin de yüzde 18 olması ve küçük elektrikli ev aletlerinde yüzde 6,7 oranında ÖTV ve üzerine yüzde 18 KDV eklenmesi nedeniyle oluşan çifte vergilendirme, ürünün nihai tüketiciye sunulması noktasında haksız fiyat rekabetinin oluşumuna sebep olmakta."

İhracatın yüzde 21’ini elektrikli ev aletlerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Öksüz, "El blenderi, çay-kahve makinesi, tost makinesi gibi artık neredeyse bir evin olmazsa olmazını oluşturan bu ürünler, lüks bir ürün olmaktan çıkıp temel ihtiyaç malzemesine dönüşmüştür. Bu yüzden ÖTV’nin her seferinde uzatılmasından ziyade ÖTV’nin kalıcı olarak sıfırlanması ve hatta evin temel eşyaları bardak, tabak, çatal-bıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesini talep ediyoruz. Mobilyadaki KDV indirimi, züccaciye sektörüne de getirilmeli ve özellikle hediye günlerinde yüzde 8 KDV avantajı bulunan tekstil sektörüyle haksız bir rekabet oluşuyor. Çünkü tüketici, fiyatı daha uygun olduğu için züccaciye ürünü almaktan ziyade tekstil ürünü almayı tercih ediyor.” ifadelerini kullandı.

Öksüz, ÖTV’nin sıfırlandığı dönemlerde satışlarda yüzde 30’luk bir artış yaşandığına, KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’nin de kalıcı olarak kaldırılması durumunda da satışların yüzde 50 oranında artacağına dikkati çekti.

- 6 milyar doların üzerinde ihracat hedefi

Öksüz, 10 milyar dolar büyüklüğe sahip sektörün perakende kısmının, özellikle tüm Türkiye’de açılan AVM’lerin artmasıyla birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri, dijitalleşme ve franchise sistemleriyle atağa geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Perakendeyi öncelikle markalaşma konusunda incelemek gerekirse, züccaciye sektörü Türkiye’nin en çok markalaşan sektörüdür. Yılı 5,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörümüz, her sene yüzde 15 büyüme performansı sergilemektedir. 2020 yılında ise 6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ancak sektörümüzün büyümesini etkileyen unsurlar mevcut. Ülkemizde üretilmeyen veya yurt içindeki talebi karşılayamayan özellikle ham maddeler başta olmak üzere, yarı mamul ve ürünlerin ithalatlarında mevcut bulunan koruma önlemlerinin ağır olması ve ilave gümrük vergileri getirilmiş olması.

Örneğin, ülkemizde 600 bin ton yıllık kullanım ihtiyacı olan paslanmaz çelik ham maddesinin sadece 1/3’ü ülkemizde üretilebilmekte. Yine plastik ham maddesinin de sadece yüzde 11’i ülkemizde üretilmekte. Ham maddede ithale bağımlı olan bu sektörlerdeki ek gümrük vergilerinin kaldırılması firmalarımızın maliyetlerini düşüreceğinden hem yurt içinde hem de yurt dışındaki rekabet gücümüzü artıracaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdıGiresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı
9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ZÜCDER,

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Küçücük yerde başladı, şimdi dünyaya satıyor

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

Yerli otomobilin belgeseli yayınlandı!

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'suya yüzde 300 zam' iddialarıyla ilgili açıklama

Yüzde 300 zam mı geldi! Flaş açıklama

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

İcradan satılık Les Ottomans Otele iş adamı Uğur Özkan talip oldu

İcradan satılık otele o iş adamı talip oldu

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Giresun 2019 yılı ihracatında rekor kırdı

Son dakika! 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı”

FİSKOBİRLİK Yönetim kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Bu kurum artık yola çıktı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.