Zuchex, sektörü 31. kez İstanbul'da buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

31'incisi gerçekleştirilecek fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine yeni bir bakış açısı sunuyor. Seçkin markaların koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturan, ev ve mutfak eşyası sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Zuchex, tüm dünyadan binlerce alıcıyı İstanbul'da ağırlayacak.

Fuarda, "cam, porselen, seramik", "metal mutfak eşyası", "plastik ev gereçleri & bahçe aksesuarları", "ev ve mutfak eşyası", "dekoratif ev ve mutfak eşyası" ile "elektrikli ev aletleri" kategorilerindeki en yeni ürün ve koleksiyonlar bir arada sergilenecek.

Sonuncusunda katılımcı sayısında yüzde 28, ziyaretçi oranında ise yüzde 10 artış gerçekleştiren ve yüzde 16 yurt dışı satın almacı oranı ile ihracata direkt katkı sağlayan fuar için çok sayıda katılımcı firma organizasyon için yerlerini ayırtırken, dünyanın dört bir tarafından profesyoneller de aylar öncesinden ziyaretlerini planlamaya başladı.