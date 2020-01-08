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  4. Zuchex, sektörü 31. kez İstanbul'da buluşturacak

Zuchex, sektörü 31. kez İstanbul'da buluşturacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek - Zuchex 2020'ye, çoğu üretici olan 650 katılımcı firma ile yurt içi ve dışından yaklaşık 35 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül 2020'de Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek.

31'incisi gerçekleştirilecek fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine yeni bir bakış açısı sunuyor. Seçkin markaların koleksiyonlarını sektör profesyonelleriyle buluşturan, ev ve mutfak eşyası sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Zuchex, tüm dünyadan binlerce alıcıyı İstanbul'da ağırlayacak.

Fuarda, "cam, porselen, seramik", "metal mutfak eşyası", "plastik ev gereçleri & bahçe aksesuarları", "ev ve mutfak eşyası", "dekoratif ev ve mutfak eşyası" ile "elektrikli ev aletleri" kategorilerindeki en yeni ürün ve koleksiyonlar bir arada sergilenecek.

Sonuncusunda katılımcı sayısında yüzde 28, ziyaretçi oranında ise yüzde 10 artış gerçekleştiren ve yüzde 16 yurt dışı satın almacı oranı ile ihracata direkt katkı sağlayan fuar için çok sayıda katılımcı firma organizasyon için yerlerini ayırtırken, dünyanın dört bir tarafından profesyoneller de aylar öncesinden ziyaretlerini planlamaya başladı.

Sofra ve mutfak eşyasından elektrikli ev aletlerine, çelik mutfak eşyasından dekoratif ev aksesuarlarına, ev tekstilinden cam, porselen ve seramiğe, plastik ev gereçlerinden aydınlatma ve banyo ve mutfak aksesuarlarına kadar binlerce yeni ürünün bir arada sunulacağı Zuchex 2020'ye, çoğu üretici olan 650 katılımcı firma ile yurt içi ve dışından yaklaşık 35 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

- "Zuchex, ev ve mutfak eşyası sektörünün buluşma noktası olmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, Zuchex'in her zaman olduğu gibi 31'inci buluşmada da uluslararası ev ve mutfak eşyası sektörüne ilham olacak yeniliklere ev sahipliği yapacağını belirterek, "Başta üretici, ihracatçı ve distribütör firmalar ile birlikte zincir mağaza satın almacılarını, bağımsız perakendecileri, toptancı & perakendeci kuruluşları, otel ve restoran işletmecilerini, catering ve organizasyon şirketlerini, kurumsal hediyelik eşya satın almacılarını, kısacası bu alanda faaliyet gösteren tüm profesyonelleri Zuchex'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk defa uyguladıkları "Overseas Buyer" programıyla Türkiye dışından 5 bin 119 alıcıyı Zuchex 2019'a getirdiklerini ve bu uygulamayı 2020 için de tekrarlayacaklarını aktaran Aytemur, şunları kaydetti:

"Ana hedefimiz, 10 milyar dolarlık hacme sahip Türk ev ve mutfak eşyası pazarından katılımcı ve ziyaretçilerinin çok daha fazla pay almalarını sağlayacak ticaret fırsatları yaratmak. Overseas Buyer programı ile Zuchex 2019'da yurt dışından binlerce satın almacıyı üretici firmalarla buluşturarak ev ve mutfak eşyası sektöründe 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi yaratmayı başardık.

Tüm ekip, Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetler, Orta ve Güney Amerika'dan nitelikli satın almacıları İstanbul'da ağırlamak için çalışmalara şimdiden başladı. Yurt dışı satın almacılarına yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye pazarındaki en önemli zincir ve bağımsız perakende satın almacıları ile otel ve restoran işletmecilerini de Zuchex 2020'de ağırlamak için detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Zuchex, lider marka ve firmaları bir kez daha tek çatı altında toplayarak ev ve mutfak eşyası sektörünün en önemli buluşma noktası olmaya devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur Zuchex

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