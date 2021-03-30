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Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim diskalifiye olacak? Fragmanda şoke eden diskalifiye

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 16:23 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarının sevilen lezzet yarışması Zuhal Topal’la Sofrada’da şoke eden bir diskalifiye gerçekleşti. 29 Mart – 2 Nisan haftasının fragmanında Zuhal Topal’ın bir yarışmacıyı diskalifiye ettiği anlar kameralara yansıdı. Gelinlerin yarıştığı ve kaynanaların yemekleri değerlendirdiği lezzet yarışmasında hangi kaynana ve gelin diskalifiye edildi?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim diskalifiye olacak? Fragmanda şoke eden diskalifiye

Zuhal Topal’la sofrada programında dün yaşanan diskalifiye krizi olay yarattı. Haftanın ilk gününde yarışan kaynana Fatma Albayrak’ın hareketleri ve söylemleri Zuhal Topal’ın yarışmacıyı diskalifiye etmesine neden oldu. Daha önce Zuhal Topal, yarışmada argo kullanan bir başka yarışmacıyı da diskalifiye ederek gündeme gelmişti.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Dün ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında diskalifiye krizi yaşandı. Zuhal Topal, haftanın ilk gününde yarışan Kaynana Fatma Albayrak hanımın davranış ve hareketleri nedeniyle haddini aştığını belirterek, ilk günden yarışmacıyı diskalifiye etti. Fox TV kanalında sevilerek takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada takipçileri bir anda diskalifiye kararı ile şoke oldu.

Zuhal Topal, daha önce yarışmada argo veya küfürlü sözler kullandığı gerekçesiyle bir başka yarışmacıyı daha diskalifiye etmişti. Televizyon ekranlarında on binlerce insan tarafından seyredilen Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı kaynana Fatma Albayrak’ın küfür veya hakaret gerekçesiyle yarışmadan elendiği düşünülmektedir.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

zuhal topal

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerine aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.


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