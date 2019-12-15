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100 bin Sosyal Konut Projesi’nde aslan payı Gaziantep’in

EMLAK HABERLERİ  | 15.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında aslan payı Gaziantep’e düştü. Projeyle kentin yeni yaşam alanı olacak Kuzey Şehir’de 5 bin 200 sosyal konutun yapılması düşünülüyor.

100 bin Sosyal Konut Projesi’nde aslan payı Gaziantep’in

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için yarın başlayacak talep toplama süresi, 15 Ocak 2020’de sona erecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 100 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde inşa ettirilecek konutlar için, Ziraat Bankası AŞ’nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvurular kabul edilecek. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin web sayfasında duyurulacak. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kurayla belirlenecek.

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KUZEY ŞEHİR PROJESİ

Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde 8,5 milyon metrekare alanda kurulan 50 bin konutlu 250 bin nüfusun yaşayacağı Kuzey Şehir’e, yeni konutlar eklenecek. Cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak Kuzey Şehir’de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep 100 bin konut sosyal konut projesi

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