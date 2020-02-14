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114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

EMLAK HABERLERİ  | 14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kadıköy Caddebostan'da bulunan, "Perili Köşk"  adıyla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi üzerine satışa çıkartıldı. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarına yaptırılan 114 yıllık köşke, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

Kadıköy'de bulunan "Küçük Dolmabahçe",  "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk"  gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.

114 yaşındaki 'Perili Köşk' icradan satılık

Alınan bilgiye göre, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşküne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. ve 10. icra müdürlüklerinin kıymet takdir çalışmaları sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.
Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.
Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.
Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.
Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.
Yıllardır bakımsız bir halde bırakıldığı için eski zarafetinden eser kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Ragıp Paşa Köşkü, kadıköy,

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