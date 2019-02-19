2018’de yabancıya 5,9 milyar dolarlık konut sattık

2018’de yabancıya 39 bin 663 adet konut satıldı ve bunun karşılığında 5,9 milyar dolarlık gelir Türkiye’ye kazandırıldı. 2017’de yabancıya konut satışından 4,6 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkat çeken Faruk Akbal, “Adetsel bazda 2018’de 2017’ye kıyasla yüzde 75 daha fazla konut satılmasına rağmen gelir açısından benzer bir yükseliş göremedik. Gelir 5,9 milyar dolara ulaştı. Gelirde artış sadece yüzde 33 oldu. Ortalama bir konutu 2018’de yabancıya 148,7 bin dolara sattık. Bu ortalama 2017’de 206 bin dolar idi. 2018’de yabancıya bir konutu dolar bazında yüzde 29 daha düşük değerde sattık. Adette ivme yukarı yönlü iken konut değerinde maalesef ivme aşağı yönlü.” açıklamasında bulundu.

"ADETSEL BAZDA İNGİLTERE VE İSPANYA'NIN PEŞİNDEYİZ"



Türkiye’nin, yabancıya konut satışında son yıllarda hızlı bir ivme yakaladığına vurgu yapan Faruk Akbal, “2016 toplamında 18 bin, 2017 toplamında 22 bin konutu yabancıya satan Türkiye, 2018’de rakamı 40 bine ulaştırdı. Bu sene ise Ocak ayında tüm yılların en iyi ocak ayı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak 2019’da, Ocak 2018’e göre yüzde 82 artışla 3 bin 168 adet konut satıldı. Bunun tarihin en iyi Ocak ayı rakamı oldu. Bu sene yabancıya konut satış adedi 50 bini geçer. İspanya ve İngiltere’de 100 bin konut yabancıya satılıyor. Bir yıl öncesine kadar çeyreği kadar konutu yabancıya satardık, bu sene yarıyı aşmış olacağız. Bir kaç yıla enselerinde oluruz.” dedi.