FİNANS

388 TL taksitli konutta süre bugün doluyor

EMLAK HABERLERİ  | 19.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 6 Mart'ta talep toplama işleminin başladığı 50 bin sosyal konut projesinde başvuru süresi bugün sona eriyor.

388 TL taksitli konutta süre bugün doluyor

67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama işlemi bu akşam itibariyle sona eriyor.

Konut talepleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, '2+1' konutlar için 500 lira, '3+1' konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatırılacak.

635 BİN BAŞVURU

50 bin sosyal konut projesi için bugüne kadar 635 bin başvuru yapıldı. Başvuruların sona ermesiyle beraber sonuçların açıklanması için kura çekilişi yapılacak.

KURA TAKVİMİ PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Kura çekilişi için başvuru sahiplerine SMS ile bildirim yapılacak. Bilgilendirme ile yer ve saatte noter huzurunda çekiliş yapılacak. Kura çekilişinin takvimi 22 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

  • 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

  • 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

KONUT TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler başlayacak. 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler alınmaya başlayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ REVİZE EDİLDİ

Buna göre 1. Kategori yani “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” , 15-19 Nisan - 2019 tarihleri arasında

  1. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında

  2. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımızın” 26 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında

  3. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının” 06 -25 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda.
PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladıFaizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı
Konut satışlarında sert düşüşKonut satışlarında sert düşüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesi başvuru

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Otomotiv devi üretim kesintisine gidiyor

Otomotiv devi üretim kesintisine gidiyor

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Rekor kırdı! Yüzde 47'lik artış

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Ferarri'den esinlenip 20 yılda tasarladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Kredi faizleri düştü, satış hareketlendi

Kredi faizleri düştü, satış hareketlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı

Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı

Türkiye genelinde martta 105 bin 46 konut satıldı

Konut satışlarında sert düşüş

Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı

Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Duyan bankaya koştu!

Kat sakinlerine 'bina yönetim şirketi' uyarısı

Kat sakinlerine 'bina yönetim şirketi' uyarısı

TOKİ'nin 583 lira taksitli konutlarına rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.