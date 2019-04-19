388 TL taksitli konutta süre bugün doluyor

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

2- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

Kura çekilişi için başvuru sahiplerine SMS ile bildirim yapılacak. Bilgilendirme ile yer ve saatte noter huzurunda çekiliş yapılacak. Kura çekilişinin takvimi 22 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

50 bin sosyal konut projesi için bugüne kadar 635 bin başvuru yapıldı. Başvuruların sona ermesiyle beraber sonuçların açıklanması için kura çekilişi yapılacak.

Konut talepleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, '2+1' konutlar için 500 lira, '3+1' konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatırılacak.

67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama işlemi bu akşam itibariyle sona eriyor.

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

KONUT TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler başlayacak. 3+1 konutlar için sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle ödemeler alınmaya başlayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ REVİZE EDİLDİ