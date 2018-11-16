9 ayda bir milyon konut satıldı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) raporuna göre, yılın 9 ayında Türkiye genelinde 1 milyon 2 bin 391 adet konut el değiştirdi.

GYODER'in Türk Ekonomi Bankası (TEB) katkılarıyla hazırladığı dünya ve Türkiye ekonomisinden, temel makro ekonomik göstergelere, sektör içi üretim rakamlarından, çeşitli istatistiklere kadar önemli bilgiler aktaran "GYODER Gösterge 2018-3. Çeyrek Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, geliştirici firmaların yaptıkları senetli satışlar, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 51,5 dolayında oluştu. Bu rakam bir önceki çeyrek dönemde ise yüzde 26,4 düzeyindeydi. Senetli satışların hızlı artışında önemli rol oynayan unsurlardan biri konut kredi faizlerindeki hızlı yükseliş oldu.

Yıllık yaklaşık 1,4 milyon konutun el değiştirdiği, demografik nedenlerden dolayı 650 bin adet yeni konut ihtiyacının sürdüğü Türkiye'de, gayrimenkul piyasası yavaş yavaş bir dengeye oturmaya başladı.

Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 2 bin 391 adet konut el değiştirdi. Bu konutların 256 bin 283 adedi ipotekli satışlardan, 746 bin 108 adedi ise diğer satışlardan oluştu. Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye genelinde 1 milyon 30 bin 728 adet konut satılırken, ipotekli satışların sayısı 363 bin 227 adet, diğer satışlar ise 667 bin 501 adet olarak gerçekleşmişti.