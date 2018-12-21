Bankalar art arda konut kredilerinde indirime gitti! İşte indirimli konut kredisi veren banklalar

İşte konut kredilerinde faizi indirdiğini açıklayan bankalar...

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ İlk kampanya Ziraat Banksı'ndan geldi. Ziraat Bankası inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirdi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.

Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak. Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak.

VAKIFBANK'TAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

İŞ BANKASI BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sundu.

Yapılan açıklama şöyle: Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Kampanya kapsamında Vakıf Katılım'la aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik. Yapılan kampanyada konut finansmanı kar oranını aylık yüzde 1,78 olarak belirledik. Bizlerle aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize yüzde 0,98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesinde bir yandan firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.