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Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

EMLAK HABERLERİ  | 12.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başvuru sürecinin 8 Haziran'da başladığı İmar Barışı'na bugüne kadar 6.3 milyon kişinin başvurduğunu belirterek 31 Ekim'de sona erecek olan son başvuru tarihinin uzatılması yönünde bir düşünceleri olmadığını söyledi.

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli proje gezileri ve ziyaretler için bugün sabah erken saatlerde havayolu ile Sivas'a geldi. Bakan Kurum'u Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Habip Soluk, İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Kurum il olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret ederek burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Bakan Kurum Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum burada da Belediye Başkanı Sami Aydın'dan projeler hakkında bilgi aldı.
Belediye ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum atıl hazine arazilerini kiralama projesinde 3 milyar 400 milyon hazine arazini vatandaşlara kiralayacaklarını belirterek,"34 milyon metre kare araziyi de hayvancılık ve endemik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla yine vatandaşımıza kiralama projemiz var. Buna ilişkin tüm Türkiye'de çok yoğun bir başvuru var. Sivas'ta başvuru sayısı 600 kişi bu başvuru giderek artıyor. Burada hayvancılığın geliştirilmesi, endemik bitkilerin yetiştirilmesi ve hazine arazilerini daha önce kullanan vatandaşlarımızın Tarım Bakanlığımızın verdiği desteklerden faydalanması açısında bu proje Sivas için büyük önem arz ediyor. Bizde bunun takibini yapıyoruz" dedi.

İMAR BARIŞINDA 6,3 MİLYON BAŞVURU

Başvuru sürecinin 8 Haziran'da başladığı İmar Barışı ile ilgili son rakamları açıklayan Bakan Kurum,"marı Barışı'nda bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6.3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4.1 milyar TL. Sivas'taki başvurumuz 37 bin 403 adet, 5 bin vatandaşımızda Yapı Kayıt Belgesi almış durumda bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırıldı" diye konuştu.

BELEDEİYEŞERİMİZ ESNAFI DENETLEYECEK

Türkiye'nin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunun altını çizen Bakan Kurum,"Dövizle ilgili, petrolle ilgili bir artış oldu. Ancak bakıyoruz ki bazı esnaf arkadaşlarımız bu artışların çok daha üzerinde artışlar sergilediler ve sahada baktıklarında marketlerde, bakkallarda, pazarlarda bu kadar artış olmaması gerekirken çok daha fazla artışın olduğunu gözlemledik. Dün İçişleri Bakanlığımız valilerimize genelge gönderdi. Bir gün öncesinde de biz 81 ilde tüm belediye başkanlarımıza bir genelge gönderdik. Tüm fahiş fiyat artışlarında ötürü tüm belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm esnafın bu noktada gereksiz fiyat artışı yapan kimse, stok yapan kimse tespit edilmesi görevini kendilerine verdik. Bu görevi zabıtalarımız eliyle yapacaklar. Pazarları, marketleri tüm esnafı denetleyecekler. Gerçek fiyat artışı yoksa eğer bununla ilgili her türlü cezai işlemi yapacağımızı söylemek istiyorum. Tüm belediye başkanlarımızı da sahada göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

31 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan İmar Barışı'na başvuru süreci uzatılacak mı sorusu üzerine Bakan Kurum,"Şuanda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz" cevabını verdi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar barışı başvuru

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