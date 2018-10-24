Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanların emlakçılık yapamayacağını bildirdi.

Altun, il müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 5 Haziran'da Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.

Yönetmelikle emlakçılığın yasal altyapıya kavuştuğunu belirten Altun, "Bununla haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, nitelikli insan kaynağı yaratılması, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, mesleğe itibar kazandırılması ve meslek gruplarına duyulan güvenin artırılması ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hedeflenmiştir." dedi.

Yetki belgesinin ticaret il müdürlükleri bilgi sistemi tarafından 5 yıl süreyle verildiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Mevcut işletmelerin 5 Haziran'dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019'a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yaptığımız araştırmada, ilimiz genelinde esnaf odalarına bağlı 175, ticaret odalarına bağlı 40 olmak üzere toplamda 215 kayıtlı emlakçının olduğu tespit edildi. Yine yönetmelikle işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir. Mesleki yeterlilik belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ulusal yeterliliklere dayalı kuruluşlar tarafından verilmektedir.