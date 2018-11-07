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Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

EMLAK HABERLERİ  | 07.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Zingat.com, 2018'in ilk sekiz ayında en çok konut satışının gerçekleştiği şehirlerdeki ortalama konut fiyatlarını il ve ilçelere göre paylaştı.

İşte en çok konut satın alınan şehirlerde ortalama satılık konut fiyatları

Ev fiyatları resmen uçtu

1 / 18

Şehir: İzmir

Şehir: İzmir
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Çeşme Ortalama TL Fiyat (100 m²): 556.959
2 / 18

Şehir: İzmir

Şehir: İzmir
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Bergama Ortalama TL Fiyat (100 m²): 166.727
3 / 18

Şehir: Antalya

Şehir: Antalya
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Kaş Ortalama TL Fiyat (100 m²): 492.023
4 / 18

Şehir: Antalya

Şehir: Antalya
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Döşemealtı Ortalama TL Fiyat (100 m²): 179.221
5 / 18

Şehir: Bursa

Şehir: Bursa
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Nilüfer Ortalama TL Fiyat (100 m²): 240.389
6 / 18

Şehir: Bursa

Şehir: Bursa
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Gemlik Ortalama TL Fiyat (100 m²): 156.376
7 / 18

Şehir: Ankara

Şehir: Ankara
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Çankaya Ortalama TL Fiyat (100 m²): 249.819
8 / 18

Şehir: Ankara

Şehir: Ankara
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Akyurt Ortalama TL Fiyat (100 m²): 103.439
9 / 18

İstanbul'un en pahalı ilçeleri fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:

İstanbul'un en pahalı ilçeleri fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
İlçe: Adalar Ortalama TL Fiyat (100 m²): 634.899
10 / 18

İlçe: Kadıköy

İlçe: Kadıköy
İlçe: Kadıköy
11 / 18

İlçe: Sarıyer

İlçe: Sarıyer
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 855.286
12 / 18

İlçe: Bakırköy

İlçe: Bakırköy
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 984.043
13 / 18

İlçe: Beşiktaş

İlçe: Beşiktaş
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 1.084.495
14 / 18

İstanbul'un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:

İstanbul'un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
İstanbul'un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
15 / 18

İlçe: Silivri Ortalama TL Fiyat (100 m²): 246.457

İlçe: Silivri Ortalama TL Fiyat (100 m²): 246.457
İlçe: Sancaktepe
16 / 18

İlçe: Beylikdüzü

İlçe: Beylikdüzü
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 235.261
17 / 18

İlçe: Arnavutköy

İlçe: Arnavutköy
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 222.072
18 / 18

İlçe: Esenyurt

İlçe: Esenyurt
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 198.217
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