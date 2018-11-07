Bu il ve ilçelerde oturanlar dikkat!

İşte en çok konut satın alınan şehirlerde ortalama satılık konut fiyatları
Ev fiyatları resmen uçtu
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Şehir: İzmir
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Çeşme Ortalama TL Fiyat (100 m²): 556.959
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Şehir: İzmir
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Bergama Ortalama TL Fiyat (100 m²): 166.727
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Şehir: Antalya
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Kaş Ortalama TL Fiyat (100 m²): 492.023
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Şehir: Antalya
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Döşemealtı Ortalama TL Fiyat (100 m²): 179.221
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Şehir: Bursa
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Nilüfer Ortalama TL Fiyat (100 m²): 240.389
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Şehir: Bursa
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Gemlik Ortalama TL Fiyat (100 m²): 156.376
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Şehir: Ankara
En pahalı konutların bulunduğu ilçe: Çankaya Ortalama TL Fiyat (100 m²): 249.819
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Şehir: Ankara
En ucuz konutların bulunduğu ilçe: Akyurt Ortalama TL Fiyat (100 m²): 103.439
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İstanbul'un en pahalı ilçeleri fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
İlçe: Adalar Ortalama TL Fiyat (100 m²): 634.899
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İlçe: Kadıköy
İlçe: Kadıköy
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İlçe: Sarıyer
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 855.286
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İlçe: Bakırköy
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 984.043
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İlçe: Beşiktaş
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 1.084.495
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İstanbul'un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
İstanbul'un en uygun fiyatlı ilk 5 ilçesi fiyat ortalamalarıyla birlikte şöyle:
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İlçe: Silivri Ortalama TL Fiyat (100 m²): 246.457
İlçe: Sancaktepe
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İlçe: Beylikdüzü
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 235.261
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İlçe: Arnavutköy
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 222.072
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İlçe: Esenyurt
Ortalama TL Fiyat (100 m²): 198.217
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