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Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!

EMLAK HABERLERİ  | 23.03.2021 14:27 | Son Güncelleme

Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş yazlık evlere ilgi gösterince, yazlık evlerin kira fiyatları rekor artış gösterdi. İzmir'in Çeşme ilçesinde ortak havuzlu bir sitede, 3 ay süren sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıktı.

Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!

Pandemide evlerde geçirilen sürenin artması beklenti ve beğeni ölçülerini değiştirdi. Konut kiralarken ya da satın alırken öncelikle bahçesi ve terası olan daireler ile villalar tercih edilmeye başlandı. Özellikle yazlıklarda yaşayanların sayısı artınca fiyatlar da geçen yıla göre yüzde 50 ile 60 arasında arttı. İzmir'in Çeşme, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerinde önü deniz, arkası ormanlık arazi müstakil evler ile villalara talep arttı. Havuzun, ortak kullanıldığı bir sitede 3 aylık kira bedeli 350 binden başlayıp 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Pandemiden önce 185 bin nüfuslu Bodrum’da yaşayanların sayısı 750 bine çıkarken yazlık kiraları 100 binden başlayıp 1 milyon liraya kadar yükseldi. Marmaris’te ise günlük kira bedeli 1000 ile 5 bin lira arasında değişiyor.

SATILIK FİYATINA EV KİRALANIYOR

Gayrimenkul danışmanı Serhat Önyer, pandemiyle birlikte kiralık ev fiyatlarının Çeşme'de yükseldiğini ve gelir düzeyi orta seviyede olanlar için zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Önyer, otoyolun tamamlanmasının ardından bölgeye, İzmir'in yanı sıra Bursa ve İstanbul'dan da talep olduğunu söyledi.

Çeşme’de gayrimenkul danışmanı olarak hizmet veren Hürriyet Doğan ise, Alaçatı'daki ortak havuzlu sitede, 3 banyo ve 4 odalı evin sezonluk kirasının 165 bin lira olduğunu belirtti. Doğan, ortak havuzlu sitelerde bölgede rakamların 150 bin liradan başladığını, Mamurbaba mevkisine gidildikçe rakamların 750 bin liraya kadar çıktığını kaydetti. Geçen yıla göre bölgede kira fiyatlarında yüzde 50 ile 60 arasında artış olduğunu ifade eden Doğan, pandemi ve depreminin artışı sağladığını söyledi.
İzmir'deki satılık daire fiyatına Mamuroba’da sezonluk ev kiraladıklarını kaydeden Ilıca Boyalık, “Bölgede ev fiyatları arttı. 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar kiralanıyor" dedi.

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'ÇEŞME EN KALABALIK KIŞINI YAŞADI'

Çeşme esnafı da ilçe nüfusunun artışından memnun olduklarını dile getirdi. Restoran işletmecisi Selim Akbaykal, kiralık ya da 3 ay sezonluk ev arayışında olanlarla sık karşılaşmaya başladığını söyledi. Akbaykal, "Pandemiden ve özellikle İzmir depreminden sonra Çeşme'ye talep arttı. Çünkü insanlar kendilerini burada güvende hissediyor. Çeşme bu yıl en kalabalık kışını yaşadı. 46 bin olan nüfusumuz 250 bine dayandı. Baharla birlikte talep daha çok artmaya başladı. Bundan üç, dört yıl önce bir ev alabileceğiniz rakamlara, şu an ancak kiraya çıkabiliyorsunuz. Talebin çok olmasından dolayı sezonluk kiraların 300- 350 bin liraya kadar çıktığını duyuyoruz. Çeşme’ye son yıllarda İstanbul, Ankara ve Bursa’nın dışında gurbetçiler de gelmeye başladı” diye konuştu.

'ÖN ÖDEMELİ REZERVASYONLAR MEVCUT'

Karantina süresince temiz hava ve bahçeli ev hayali kuranların talebi artırdığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Salgın insanların evlerde aradığı beklentiyi değiştirdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan üst gelir seviyesine sahip aileler, Güney Ege’de dünyaca bilinen Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi ilçelere yöneldi. Müstakil, günü birlik villalarda tatil yapmak için talep arttı. Şimdiden ön ödemeli rezervasyonlar mevcut. Yaz sezonunda Marmaris ve kırsal turistik mahallelerinde günü birlik ya da sezonluk kiralık müstakil villa kalmayacak gibi görünüyor” dedi.

'TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Finans ve Emlak Uzmanı Figen Gedik de henüz sezon başlamadan taleplerin oluştuğunu belirtti. Gedik, “Üst gelir grubunun beğenisine uygun villa buluyoruz. Ultra lüks dediğimiz içinde havuzu, bahçesi, yaşam alanları olan, 4+1 ve üstü villalar günlüğü 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Güneydoğu’dan yoğun talep aldık” ifadelerini kullandı.

‘BOŞ DURMASIN’ DENİLEN YAZLIKLARA PİYANGO VURDU

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Sözcüsü Serkan Zeki Öztuncay, Bodrum'da pandemiden sonra günlük ve sezonluk ev kiralarının yüzde 50 arttığını hatırlattı. Salgının yanı sıra yaşanan depremin bölgede kiralık ve satılık fiyatları 3'e katladığını söyleyen Öztuncay, “Mülk sahiplerinin biraz insaflı davranmasını istiyoruz. Sürecin hep böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Pandeminin son bulmasının ardından mal sahipleri büyük bir handikap yaşayacaktır. Özellikle büyük şehirlerden gelenler geri dönecektir. O zaman da kiracı bulmakta güçlük yaşanacak" dedi.

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Bodrumlu Gayrimenkul Danışmanı Metin Akbulut ise pandeminin yazlıkların kaderini değiştirdiğini iddia etti. Akbulut, “Genellikle yazlık kiralayıp, tatil yapılırdı. Ancak salgının yanı sıra internet kullanımının artması Bodrum’u son 5 yılda genç nüfusun da yaşamak için ilgi gösterdiği merkez haline getirdi. Pandemi sürecinin de başlamasıyla Bodrum'da yazlığı olanlar, evlerini kış şartlarına hazırlayıp, yaşadıkları için arz düştü. Son zamanlarda büyük şehirlerden gelenler sayesinde yeniden talep patlaması yaşıyoruz. Arz düşük, talep fazla olunca fiyatlar arttı. Bodrum'da genelde evler ‘yazın boş kalmasın’ diyerek kiraya verilirdi. Şimdi ise yeterli ev olmadığı için kiraya veriliyor. Bu da kiraların geçen yıla göre iki, üç katına çıkmasına neden oldu.

Neredeyse sezonluk kiraya verilen bir evin parası ile başka şehirlerde ev satın alabilmek mümkün. Geçmişte büyük şehirde yaşayan birisi evini satıp Bodrum’a gelirdi. O parayla Bodrum’da evini alır kalanı da bankaya koyardı. Pandemiden sonra bu mümkün değil” diye konuştu.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir fırsatcılar ülkesi klasiği,herkes biryerden geçirme derdinde
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