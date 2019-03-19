Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: LPG'li araçlar da kapalı alanlara girebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Kurum, "Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz." dedi.

'VATANDAŞIMIZIN İSTİKRARDAN YANA OLACAĞINA EMİNİM'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim." ifadesini kullandı.

"Yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız"

İmar barışı konusuna değinen Kurum, "Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız." diye konuştu.

KORUNAN ALANLARI 2,5 KAT ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz."

'391 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ ÇİFTÇİYE KİRALANDI'

Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi.