Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: LPG'li araçlar da kapalı alanlara girebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Kurum, "Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz." dedi.
'VATANDAŞIMIZIN İSTİKRARDAN YANA OLACAĞINA EMİNİM'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim." ifadesini kullandı.
"Yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız"
İmar barışı konusuna değinen Kurum, "Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız." diye konuştu.
KORUNAN ALANLARI 2,5 KAT ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şöyle konuştu:
"Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz."
'391 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ ÇİFTÇİYE KİRALANDI'
Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi.
'10,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ İMAR BARIŞINDAN İSTİFADE ETTİ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti." dedi.
'PERİBACALARI ÇEVRESİNDE 100'ÜN ÜZERİNDE KAÇAK YAPI YIKILDI'
Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
'AKM MİLLET BAHÇESİ 2020 YILINDA HİZMETE AÇILACAK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını açıkladı.
'SOSYAL KONUTA ŞU ANA KADAR 250 BİN BAŞVURU GELDİ'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.
'LPG'Lİ ARAÇLAR DA KAPALI ALANLARA GİRECEK'
LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildiren Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
2023'E KADAR DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 6,7 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜM VAR'
Kurum, kentsel dönüşüme girecek konutlara ilişkin, "Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz." dedi.
'EMLAK KATILIM BANKASI 21 MART'TA FAALİYETLERİNE BAŞLAYCAK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
'QR KODLU SİSTEMLE 200 BİN TAPU İŞLEMİ YAPILDI'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, QR kodlu sistemle bugüne kadar 200 bin tapu işlemi yapıldığını bildirdi.
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