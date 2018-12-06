'Çiftçilerin yüzde 82'si Hazine arazilerine talip oldu'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere kiralanmasına ilişkin, "Bu düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu." dedi.

Kurum, Hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin, ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya başvuruların tamamlandığını belirtti.

Bu uygulamayla çiftçilerin tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanmalarını ve sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçladıklarını ifade eden Kurum, "Bu düzenleme yaklaşık 218 bin çiftçimizi kapsamaktaydı ve 180 bin çiftçimiz bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulundu. Böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru gerçekleşmiş oldu." diye konuştu.

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