Dumankaya ve Fi Yapı mağdurları ile ilgili önemli gelişme

KONUT sektörünün önde gelen firmalarından Dumankaya ve Fi Yapı’ya da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında kayyum ataması yapılmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan kararlar sonrası şirket yöneticileri hakkında dava açılırken, anılan şirketlerden ev alan binlerce kişi ise, projelerin bitirilmesini bekledi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir süreden beri yarım kalan işlerin tamamlanması için yurt içi ve yurtdışında çok sayıda şirket ile görüştü. Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, yürütülen görüşmeler sonrası anlaşmaya varıldı.

20 BİNİ AŞKIN MAĞDUR

Yapılan anlaşma gereği bugün imzalar atılıyor. TMSF ve Dumankaya ve Fi Yapı’da yarım kalan projeler nedeni ile mağdur olan kişi aile sayısı 8 bini aşkın olarak ifade ediliyor. Söz konusu kişilerin sayısı, aile üyelere ile birlikte 20 bini aşkın olarak ifade ediliyor.

Dumankaya'da yarım kalan 4 proje, Fi Yapı’da ise 3 proje bulunuyor. TMSF bünyesinde hali hazırda 946 şirket bulunuyor. ( HÜRRİYET)

