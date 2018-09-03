Dünya devlerinden Türkiye'ye güven mesajı

Dünya moda ve perakende sektörünün en değerli markalarından Hermès’in patronu Xavier Hermès, Beyoğlu’ndaki projesinden hem ev aldı hem de Hermes mağazası açmak için iyi niyet anlaşması imzaladı. Paris’ten Tokyo’ya dünya genelinde 30 ayrı restoran zinciri bulunan “Gastronomi’nin Süperstarı” 19 Michelin yıldızlı şef Alain Ducasse da Taksim 360 projesinin içinde bir restoran açma kararı alarak Türkiye’ye giriş yapma kararı aldı. Taksim 360 projesi, teslime sayılı günler kala dünya markalarının akınına uğruyor. Bulvara bakan ofis bloklarının tamamlanmasının ardından ihtişamıyla gün yüzüne çıkan Taksim 360 projesi, dünyada lüksün sembolü kabul edilen isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden biri; 15,3 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli iki lüks markasından biri olarak kabul edilen Hermès’in beşinci kuşak yöneticisi Simon Xavier Guerrand-Hermès. Son dört ayda ikinci kez gelip incelediği Taksim 360 projesinden büyülendiğini belirten Simon Xavier Guerrand-Hermès, son İstanbul ziyaretinden Taksim 360 projesinden ev alarak döndü.

ŞEHRİN MERKEZİNDE KONFORLU YAŞAM



Taksim 360’ı yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Xavier Hermès, projenin tamamlanmasından sonra Hermès’in bölgede mağaza açması için iyi niyet anlaşması imzaladı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mert Çalık, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başdanışmanı, Türkiye’nin Paris eski Büyükelçisi Hakkı Akil’in de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Hermès, “İlk ziyaretimden sonra dünyanın başka metropollerinde başka projeleri de inceledim. Ancak Taksim 360, hem sunduğu olanaklar hem de yüzlerce yıllık tarihi mirasıyla çok farklı. Burada şehrin merkezinde keyifli ve konforlu bir yaşam sürmek mümkün. Bu nedenle ev satın almaya karar verdim. İstanbul’un kalbinde lüks bir perakende merkezi olacağına inancım dolayısıyla da Hermès’in burada mağaza açması için gerekli niyet anlaşmalarını yaptık” dedi. YATIRIM SİNYALİNİ NİSAN AYINDA VERMİŞTİ



Geçtiğimiz nisan ayı başında İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Kent Prensi Michael Franklin'in yanı sıra Fransız Brazzeville Vakfı Başkanı Jean Yves Ollivier ile Taksim 360 projesini ziyaret eden Xavier Hermès, o dönemde verdiği mülakatta kendisini bir İstanbul aşığı olarak tanıtmış ve “Burada bir evimin ve mağazamın olmasından büyük mutluluk duyarım. Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük ekonomik büyüme performansı saygı duyulacak, hayranlık verici bir durum. Bu büyümeye Taksim 360 gibi projelerin büyük etkisi olduğu düşüncesindeyim. Şirket olarak dünyanın birçok yerine yatırım yapıyoruz, Türkiye de her zaman radarımızda olacak” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEFLERİN ŞEFİ DUCASSE RESTORAN AÇIYOR



Xavier Hermès’in imza attığı günlerde yine Taksim 360 projesinin müşterileri arasına giren bir diğer önemli isim de yine bir Fransız dünya markası oldu. Fransız mutfağını dünyaya yayan ve ‘Şeflerin Şefi’ olarak bilinen, 3 farklı şehirde 3 ayrı restoranı 3 Michelin yıldızına sahip Alain Ducasse da Taksim 360 ziyaretinin ardından proje içinde bir restoran açmaya karar verdiğini açıkladı. TÜRKİYE, RESTORAN AÇTIĞI 8’İNCİ ÜLKE



Paris’ten Tokyo’ya Alain Ducasse restoranlarının global yatırımcısı konumunda bulunan Amerikalı iş adamı NJK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Kazeminy de yakın arkadaşı Hermès’in patronu Xavier Hermès ile birlikte Taksim 360 satış ofisini ziyaret etti. Taksim 360’ın merkezinde yer alacak Alain Ducasse restoranı için imza atan Kazeminy, Türkiye pazarına Taksim 360 projesiyle girmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. TAKSİM 360’A FRANSIZ MUTFAĞININ YILDIZLI RESTORANI



Hermès’in patronu Xavier Hermès’in Taksim 360’ta yer alma kararının ardından kendilerinin de projeyle yakından ilgilenmeye başladıklarını Amerikalı ünlü iş adamı Nasser Kazeminy, “Projeyi inceledik, çok beğendik. Yerinde görmek için de İstanbul’a geldik. Taksim 360 kısa zamanda İstanbul’un tam kalbinde lüks bir destinasyon olacağına inancımız tam. Tarihi mekânda İstanbul’u her yönüyle yaşatıyor olması ve de Çalık Grubu’nun güvencesinde geliştirilmesi yatırım kararımızda etkili oldu. Böylece Alain Ducasse restoranlarını sekizinci ülke olan Türkiye’ye getirecek imzayı attık” şeklinde konuştu. Fransız mutfağının yıldız ismi Alain Ducasse restoranları, Monako, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya, Çin ve Katar’la birlikte restoran zincirini genişleteceği sekizinci ülke olarak Türkiye’yi seçmiş oldu.