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Emlak ticaretinde yeni dönem! En az ilköğretim mezunu olma şartı getirildi

16.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık emlakçılık yapmak isteyenlere en az ilköğretim mezunu olma şartı getirildi. Daha önce emlakçılık ofislerinin açılması için ofis sahiplerinin en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.

Emlak ticaretinde yeni dönem! En az ilköğretim mezunu olma şartı getirildi

Taşınmaz ticaretinde emlak işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması gerekecek.

Ticaret Bakanlığının "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için işletme sahibinin en az ilköğretim mezunu olması şartı aranacak. Söz konusu belgenin verilmesi için daha önce en az lise mezunu olma şartı aranıyordu.

EMLAK DANIŞMANLIĞI YAPMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmaları gerekecek.

14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmelerinin gerçek kişi işletmesi olması halinde o tarihteki işletme sahibi, tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında ilköğretim mezuniyeti şartı aranmayacak. Söz konusu tarih daha önce 5 Haziran 2018 olarak belirlenmişti.

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Emlak işletmelerinin sorumlu emlak danışmanlarına tanınan mesleki yeterlilik belgesi, mesleki eğitim ve mesleki deneyim şartlarına yönelik muafiyetlerden yararlanma süresi de 31 Temmuz'a uzatıldı.

14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmeleri adına sorumlu emlak danışmanlarınca 31 Temmuz'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek, söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belge 31 Aralık'a kadar Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılacak veya ticaret il müdürlüğüne teslim edilecek.

Söz konusu tarihten sonra işletmelerde emlak danışmanı olarak çalışacakların adli sicil şartını haiz olmaları gerekecek.

AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
elini sallayan emlakçı oldu ve bu emlakçılar yüzünden kimse kiralık evlere giremez hale geldi yüksek kaporalar yüzünden !!
İlkokul çok anasınıfı kafi olmalıydı.
sınırları zorlamışsınız!!!

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