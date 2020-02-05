En alacaklara önemli uyarılar

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem riskini unutmadan sağlam yapılar inşa edilebilmesi için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Ülkenin deprem kuşağında bulunduğuna işaret eden Koloğlu, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu gibi büyük fay hatlarının olduğunu hatırlattı.

Deprem dönüşümünün büyük önem taşıdığını aktaran Koloğlu, "Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken, diğer yandan mevcut yapıların da depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Yapı stokunun büyük bölümü hala güvensiz. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, depreme dayanıklı yapıların üretilmesi, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından önemli ancak projeler planlanırken ve uygulanırken işin ehline teslim edilmesi gerekiyor. Mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimi bu sürecin olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.

İNTES olarak yürüttükleri çalışmalara dikkati çeken Koloğlu, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı binalar doğru planlama, doğru mühendislik ve kaliteli malzemeyle inşa edilir ancak kaliteli malzemenin yanında binaların inşaatında çalışan işçilerin eğitimli ve yetkin olması da son derece önemlidir. İNTES olarak 'İnşaat sektöründe yetersiz ve belgesiz işçi kalmasın' hedefiyle yola çıktık, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen uluslararası akredite Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi aracılığıyla yapmış olduğumuz mesleki yeterlilik sınavları sonucunda, 19 meslekte on binlerce işçiye Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyor, çalışma hayatına nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırıyoruz."

Koloğlu, konut alacak ya da kiralayacak vatandaşlara da uyarılarda bulunarak "Konut alacak ya da kiralayacak vatandaşlar, dış cephe estetiği, mutfak, banyo ve genişlikten ziyade, binanın yapı ile malzeme kalitesini sorgulamalı." dedi.

KAYNAK:AA

