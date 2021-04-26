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En çok gayrimenkul satılan il belli oldu! İşte 2021'in ilk çeyreğinde yapılan konut satışları

26.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk üç aylık dönemde tüm gayrimenkul türlerinde 577 bin 326 satış gerçekleştiğini söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu satışlardan elden edilen tapu harç geliri ise 4 milyar 139 milyon 962 bin 775 lira oldu" dedi.

En çok gayrimenkul satılan il belli oldu! İşte 2021'in ilk çeyreğinde yapılan konut satışları

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 sürecinde konut satışlarının azaldığını belirten Özelmacıklı, "Özellikle arsa arazi yatırımlarında talep artışı yaşandı. Ocak-Mart döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalırken, tüm gayrimenkul satışlarında ise düşüş sadece yüzde 1,5 ile sınırlı kaldı” diye konuştu.

"EN ÇOK GAYRİMENKUL SATILAN İL İSTANBUL OLDU"

İlk çeyrekte yapılan toplam satışlar içinde illere göre dağılımlar hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “İlk çeyrekte 79 bin 42 satışla en çok gayrimenkul satılan il İstanbul oldu. Bu ilimizi 40 bin 422 satış ile Ankara, 29 bin 139 ile İzmir, 22 bin 963 ile Antalya, 21 bin 844 ile Bursa ve 20 bin 921 ile Konya izledi” ifadelerini kullandı.

"YABANCI MÜLKİYET SAYISINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Türkiye genelinde toplam yabancı mülkiyet sayısında da artış olduğunu belirten Özelmacıklı, “Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı mülkiyet sayısı 347 bin 995’den, 379 bin 441’e yükseldi. Yani son bir yılda 31 bin 446 yabancı daha mülkiyet sahibi oldu” açıklamalarında bulundu.

İHA

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