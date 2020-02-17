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En çok Irak vatandaşları konut aldı

EMLAK HABERLERİ  | 17.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi.

En çok Irak vatandaşları konut aldı

Medya takip kurumu Ajans Press, konut ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl konut ile alakalı basına 71 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece Ocak ayında çıkan yansımalar incelendiğinde ise 6 bin 984 adet olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası konutların depreme dayanıklılığı, DASK’ın olup olmadığı gibi farklı konuların tartışıldığı belirlendi. Faizlerin düşmesiyle beraber yaşanan hareketlilik de bir diğer konuşulan başlık oldu.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ocak ayı konut satış istatistikleri belli oldu. 2020’nin ilk ayında Türkiye’de 113 bin 615 konut satılırken, uyruklarına göre bakıldığında en çok konutu Irak vatandaşlarının aldığı görüldü. Böylelikle sadece Ocak ayında Irak vatandaşlarına 739 konut satıldığı kaydedildi. Irak’ı sırasıyla takip eden ülkeler ise 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen, 133 konut ile Almanya, 121 konut ile Kuveyt, 110 konut ile Suudi Arabistan, 107 ile Ürdün, 101 ile de Filistin olarak gözlendi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
konut, Irak,

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