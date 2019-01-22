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Enflasyonun üstünde kira artışına önlem

EMLAK HABERLERİ  | 22.01.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kira artış oranlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 12 aylık ortalamaların dikkate alınmasına yönelik düzenleme, ilgili taraflarca olumlu karşılandı. Kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Buna göre, kira artış oranlarında yüzde 33,64 yerine yüzde 16,33 oranı baz alınacak.

Enflasyonun üstünde kira artışına önlem

Kira bedellerinin belirlenmesinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının baz alınması, ilgili kesimlerce olumlu bulundu.

TBMM Genel Kurulunda geçen hafta yasalaşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kira bedellerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranları, artık TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre hesaplanacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren düzenlemeyle, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak bedele ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak. Buna göre, kira artış oranlarında yüzde 33,64 yerine yüzde 16,33 oranı baz alınacak.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ZAMMA ÖNLEM

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine, yapılan değişikliğin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Taylan, "Yİ-ÜFE gibi TÜFE oranı da yüksek seyrediyor. Dolayısıyla kiracı ve ev sahipleri bu oranları uygulayamıyordu. Vatandaşın kira artışı için uyguladığı oran yüzde 10'lar seviyesinde. Arz-talep dengesi olduğu için arzda fazlalık var. Dolayısıyla geçen yıl kiraya verdiğimiz bir yeri, bu sene aynı fiyata veremiyoruz. Dolayısıyla enflasyon oranları zaten uygulanamıyordu, uygulanmasın da." dedi.

Genelde kira artışlarında yüzde 10-15 oranlarının uygulandığını ifade eden Taylan, "Gelecek dönemde kira artışlarının bu oranları geçeceğini zannetmiyorum. Kiralamalarda kış ayları nedeniyle zaten durgunluk var, yaz döneminde daha yoğun olur." diye konuştu.

'TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNEMLİ'

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü de kira artışlarında TÜFE'nin dikkate alınmasına ilişkin düzenlenemeyi son derece olumlu karşıladıklarını belirtti.

Kirada 12 aylık ortalamaların baz alınması ve bunun aşılamayacak olmasının da tüketici, kiracı ve ev sahipleri açısından olumlu olduğunu ifade eden Güllü, şunları kaydetti:

"Enflasyon baz alınacağı için tüketici ya da kiracının enflasyona ezdirilmemesi söz konusu oluyor. Bu düzenlemeyle kira bedellerine enflasyonun üstünde zam yapılmasının önü kapatılmış oldu. Bu da vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak. Ev sahipleri de yüksek artış talep edip alamama sıkıntısı yaşamayacak. Bu düzenleme, kira davalarındaki artışın da önüne geçecek. Adliyelerde, kira artışı ve kira bedellerinin ödenmemesine ilişkin çok sayıda dava var.Toplumsal açıdan da önemli bir düzenleme yapılmış oldu.'

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
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