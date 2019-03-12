Eskişehir’de TOKİ konutlarına yoğun ilgi

Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi ile Odunpazarı ilçesi Mamuca Mahallesi’nde TOKİ tarafından bin konut yapılacak. Toplam bin konuttan 500 adedinin yapılacağı Zincirlikuyu konutları için başvurular başladı. Ev sahibi olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Mahallesi Dinçel Sokak üzerindeki Halk Bankası Şubesi önünde toplanmaya başladı.
BAKAN 25 BİN BAŞVURU AÇIKLAMIŞTI
TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün Eskişehir’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti.
TOKİ'den ev almak için başvuru şartları nelerdir?
50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞECEK
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.
TOKİ'DEN EV ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
TC vatandaşı olmak,
2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,
TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,
Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)
Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),
2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,
Bir hane halkı adına tek başvuru yapılabilir. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.
KAYNAK:DHA
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