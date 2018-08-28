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Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

EMLAK HABERLERİ  | 28.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek yeni kampanyayı basın toplantısı açıklayacak. Kampanya ile ilgili kamuoyunda yer alan iddialar ise faizlerin bir önceki kampanya döneminde olduğu gibi yüzde 0.98'e çekilmesi ve yüzde 20 indirime yapılacağı yönünde...

Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek yeni kampanyayı basın toplantısı açıklayacak.

Gayrimenkul sektörü, bugün tarihi bir kampanyaya daha imza atacak.

Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detayların, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya dahil olması öngörülüyor.

Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bugün başlayarak 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada firmalar, bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Kampanya ile atılacak bir diğer adım ise indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak.

DÖVİZLE ÖDEYENE KUR GARANTİSİ

Öte yandan sürpriz bir gelişme olarak, peşinatı döviz üzerinden ödeyenlere kur garantisi sağlanacak. Buna göre dövizle ödenecek peşinat, Merkez Bankası'nın o günkü kuru üzerinden TL'ye çevrilecek. 12 ay sonra tekrar bakılacak ve eğer kur yükseldiyse bu sefer o seviye baz alınacak. Aradaki artış miktarı alıcının taksitlerinde düşülecek.

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Anahtar Kelimeler:
konut faiz kampanya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tek kampanyanız yandaş mütahitler olur
yapın yapın alırız :) bu krizde ne işimiz var ev ile borca girilmez...
insanlar ilerisini gormeden krediye giriyor ALLAH SONLARİNİ HAYİR ETSİN. KRİZ DONEMİNDE KREDİYE BULASMAK BANA GORE İNTİHAR.ulkede issizlik olucakmi is olucakmi hukumetin agzina gore hareket ediliyor acaba sirketlerin veya calisanlarin sirketleri ne kadar guclu
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