Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek yeni kampanyayı basın toplantısı açıklayacak.
Gayrimenkul sektörü, bugün tarihi bir kampanyaya daha imza atacak.
Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detayların, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya dahil olması öngörülüyor.
Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.
Bugün başlayarak 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada firmalar, bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Kampanya ile atılacak bir diğer adım ise indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak.
DÖVİZLE ÖDEYENE KUR GARANTİSİ
Öte yandan sürpriz bir gelişme olarak, peşinatı döviz üzerinden ödeyenlere kur garantisi sağlanacak. Buna göre dövizle ödenecek peşinat, Merkez Bankası'nın o günkü kuru üzerinden TL'ye çevrilecek. 12 ay sonra tekrar bakılacak ve eğer kur yükseldiyse bu sefer o seviye baz alınacak. Aradaki artış miktarı alıcının taksitlerinde düşülecek.
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık
İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 3 yorum