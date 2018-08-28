Ev alacaklar dikkat! Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek yeni kampanyayı basın toplantısı açıklayacak.

Gayrimenkul sektörü, bugün tarihi bir kampanyaya daha imza atacak.

Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detayların, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bugün İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya dahil olması öngörülüyor.

Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.