FİNANS

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta konut kredilerinde düzenlemeye gitti

EMLAK HABERLERİ  | 18.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir müjde daha geldi. Ziraat Bankası'ndan sonra bir kamu bankası daha konut kredisi faizlerinde düzenlemeye gitti. Vakıfbank, aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak. İşte bankaların kredi faiz oranlarında yaptığı düzenlemeler...

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Emlak sektörünü canlandırmak ve konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya Ziraat Bankası'nın ardından VakıfBank ta katıldı.

Banka aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını duyurdu.

FİRMALARA NAKİT AKIŞI SAĞLAYACAK

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200’den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ZİRAAT BANKASI DA FAİZLERİ YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKMİŞTİ

Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.


PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak
Konut kredilerinde indirime gittiKonut kredilerinde indirime gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank ziraat bankası kredi faiz oranı

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak

İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

Dar gelirli vatandaşlara konut müjdesi!

İlk satışa tapu harcı istisnası

Tapuda yeni dönem!İlk satışa tapu harcı istisnası

İmar yönetmeliğinde önemli değişiklik

Dikkat: Bu haber milyonları ilgilendiriyor!

'Çiftçilerin yüzde 82'si Hazine arazilerine talip oldu'

Tarihi fırsat! Duyan vatandaş akın etti

Üsküdar'daki arazi, İGDAŞ'ın oldu

Dev arazinin yeni sahibi belli oldu!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.