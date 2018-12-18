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Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

EMLAK HABERLERİ  | 18.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir müjde daha geldi. Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da konut kredisi faizlerinde düzenlemeye gitti. Banka aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak. İşte bankaların kredi faiz oranlarında yaptığı düzenlemeler...

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Emlak sektörünü canlandırmak ve konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya Ziraat Bankası'nın ardından VakıfBank ve Halkbank'ta katıldı.

Yıl içinde düzenlediği kampanyalarla konut sektörünün en güçlü destekçilerinden Halkbank, aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1,78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0,98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek.

Halkbank konut kredisini yüzde 0,98'e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de Banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap verecek.Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı uygun oranlar Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak.

Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak

FİRMALARA NAKİT AKIŞI SAĞLAYACAK

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200’den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ZİRAAT BANKASI DA FAİZLERİ YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKMİŞTİ

Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirmişti. Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Aydın piyasa fiyatlarının altında bir faiz olmadığını, yüzde 1.78 faiz uygulanacağını ancak bunun 0.98'ini müşteri, kalanını ise firmanın üstleneceğini belirtmişti.


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Vakıfbank ziraat bankası kredi faiz oranı

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
normal ev alanlara verilmiyorki.yandaş mütahitlerin yaptığı ve elde kalan evler için kredi veriliyor.
@savaskoc7474 BUNLAR GÖSTERMELİK HABERLER.GİT İSTE VERMEZLER.VERSELER BİLE KAMU BANKASI ZARAR YAZDIRIRLAR
Arkadas ben bir vatandasim ve istedigim yerden ev almak istiyorum birakin vatandas 0.98 den istedigi yerden ev alsin cunku sizin dediginiz evleri ancak para babalari alir hizmet dar gelirli vatandasa yapilir yoksa 400 500 bin liralik evleri hangi yada kac vatandas alacak insanlarla dalga gecmeyin yarar yerine muthus zarar verir .
@belendag ARKADAŞIM HİZMET FİLAN YAPMIYORLAR AKP Lİ MÜTEAHHİTLERİ KURTARMA OPERASYONU BU..HİZMET DEDİKLERİ YATIRIMLARA BİR BAK.HEPSİ 5 TANE YANDAŞ MÜTEAHHİT..YOL-SU-ELEKTRİK-BARAJ-TÜNEL-KÖPRÜ-OTOYOL-LİMAN-MADEN SAHASI-HES-SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİ HEPSİ 10 KİŞİNİN ELİNDE..HANİ FETÖNÜN YAYINLADIĞI TAPELER VARDI YA.ORDA KONUŞAN ADAMLAR..
İlk önce bindir sonra indir. senin 0,98 ile aldığın 100 bin tl paraya ne kadar faiz verecek bu millet onu söyle. Müteaahhit 200 bin eve 400 bin istiyor.
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