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Ev alacakların dikkat etmesi gerekenler

EMLAK HABERLERİ  | 28.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Ev satın almak pek çok kişinin en büyük hayallerinden biri. İhtiyaç ve beklentileri karşılayacak satılık ev, kira ödeme derdini de ortadan kaldırıyor.

Ev alacakların dikkat etmesi gerekenler

Fakat, kiralık daire bulmakla satılık daire aramak arasında bazı farklar bulunuyor. Özellikle ilk kez ev alacaklar nereden başlayacağı noktasında kararsızlık yaşıyor. Hayallerinizdeki evi satın alma sürecinde aşağıda belirttiğimiz noktalara dikkat edebilirsiniz.

Öncelikle bütçenizi ve beklentilerinizi belirleyin

Ev satın almaya karar verdikten sonra çok fazla alternatifle karşılaşacaksınız. Daha kolay karar verebilmek için öncelikle kendinize bir bütçe belirleyebilir ve bu bütçenin üzerinde kalan satılık ev seçeneklerini eleyebilirsiniz. Beklentileriniz de ev satın alma sürecinde oldukça önemli. Konutların kaç odalı olduğu, ısınma durumu, lokasyonu, bina yaşı, site ya da apartman mı olduğu gibi kriterleri önceden belirlemenizde fayda var. Bu sayede yalnızca kriterlerinize uygun evlere odaklanabilirsiniz.

Ev satın almadan önce mutlaka emlak sitelerine göz atın

Özellikle ilk kez ev satın alacaksanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız emlak siteleri size fikir verebilir. Sitelerin filtreleme özellikleri sayesinde istediğiniz kriterlere uygun evi daha kolay belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda, sokak sokak ev aramanın verdiği zaman kaybı ve yorgunluktan kurtulmanın yolu da emlak sitelerinden geçiyor.

Tek bir semte bakmak yerine daha geniş bölgeleri araştırın

Ev satın almak isteyenler genellikle önceden belirledikleri belli bir semte takılıp kalıyor. Daha önce yaşadığınız ve alıştığınız bir semt ya da işinize yakın bir bölgede kalmak isteyebilirsiniz. Fakat, yakınlarda bulunan farklı bir semtte ya da ilçede sizin için çok daha uygun evler olabilir. Özellikle emlak sitelerinde araştırma yaparken belirlediğiniz semte yakın diğer bölgeleri de araştırmanızda fayda var. Hayallerinizdeki ev orada olabilir.

Satın alacağınız evin imar durumunu öğrenin

Satılık ev alternatiflerinin 1/1.000, 1/5.000 ölçekli imar planının, iskan izninin ve inşaat ruhsatının olması gerekiyor. Özellikle inşaat ruhsatı oldukça önemli. Ruhsatsız konutlar kullanıma hazır olmayan kaçak ev olarak değerlendiriliyor. İlçe belediyesinden alacağınız imar durum belgesi ile evin imar durumunu kontrol edebilirsiniz.

Evin artılarını ve eksilerini belirleyin

Satın alacağınız evin iç yapısı çok güzel olabilir, günün her saati güneş alabilir ya da lokasyonu çok iyi olabilir. Bununla birlikte daha sonra sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız yalıtımın yapılmasına, dolapların yeterli olmasına, lokasyonuna, dış özelliklere, bulunduğu semtteki imkanlara ve ulaşım olanaklarına da dikkat edin. Bunun için çok detaylı bir araştırma yapacak zamanı kendinize yaratmanız gerekiyor.

Evin gerçek sahibini kontrol edin

Tapu senedinde yazan kaç kişi olduğu ve varsa hissedarların da evin satışını onaylayıp onaylamadığını öğrenmeniz gerekiyor. Evin gerçek sahibini tapu kütüğünden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, evin ipotek durumu ve satışı için herhangi bir engel olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.

Net ve brüt metrekareye dikkat edin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın zorunlu hale getirdiği net ve brüt metrekare farkı ev satın almak isteyenlerin başını ağrıtabiliyor. İster internette isterseniz de gayrimenkul danışmanlarıyla çalışarak ev arayın, size belirtilen metrekarelerden emin olmaya çalışmalısınız. Tapu belgelerinde de net ve brüt metrekareler yazmadığı için satın alacağınız evin genişliğinden emin değilseniz kendiniz ölçüm yapabilirsiniz.

Yalıtım yapıldığından emin olun

Ses ve su yalıtımının yanı sıra binaların yangın dayanım sınıfına da sahip olması gerekiyor. Yapıların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik binaların çatıları, kapıları, cepheleri ve tabanları gibi yapı kesitlerinin nasıl uygulanması gerektiği hakkında bilgi veriyor. Yönetmeliğe uygunluk tamamen müteahhit, ev sahibi ve mimarların sorumluluğu altında. Ev satın alırken hem yangın yönetmeliğine uygunluk hem de ses ve su yalıtımının durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Zemin etüdünün yapıldığından emin olun

Özellikle deprem kuşağı içinde yer alan bir bölgeden ev satın alacaksanız mutlaka zemin yapısına dikkat etmeniz gerekiyor. Zemin etüt raporu, deprem yönetmeliği kapsamında konutların inşa edildiği arsanın taşıyabileceği yük hakkında bilgi almanızı sağlıyor. Satın alacağınız binanın deprem yönetmeliğine uygunluğunu yapı denetim firmalarının raporlarını müteahhitten isteyerek inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul danışmanlarından yardım alın

İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun evi kendi imkanlarınızla bulamıyorsanız bir gayrimenkul danışmanından yardım alabilirsiniz. Profesyonel acentelerle birlikte çalışmak daha kolay karar vermenize yardımcı olacaktır.

Sabırlı olun

Ev satın almak bazı zamanlarda oldukça zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Yalnızca ev satın almış olmak için ihtiyaçlarınızı karşılamayan bir evde karar kılmayın. Sabırlı olmak ve detaylı araştırma yapmak sizi hayallerinizdeki eve kavuşturacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
ev, kiralık ev, satılık daire,

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