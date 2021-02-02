FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev fiyatları düşer mi? 2021 ev fiyatları ne olur? Konut fiyatları artacak mı? Bu dönemde ev alınır mı?

Ev fiyatları düşer mi? 2021 ev fiyatları ne olur? Konut fiyatları artacak mı? Bu dönemde ev alınır mı?

EMLAK HABERLERİ  | 02.02.2021 09:24 | Son Güncelleme

2021 yılında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşer mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yukarı çıkacağını belirtti. Peki, 2021 yılında ev fiyatları ne olur? Konut fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar…

Ev fiyatları düşer mi? 2021 ev fiyatları ne olur? Konut fiyatları artacak mı? Bu dönemde ev alınır mı?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından en sık sorulan sorulardan bir tanesi olan konut fiyatları ne olur 2021 yılının en çok araştırılan konularından oldu. Özellikle vatandaşlar, konut fiyatları ne zaman düşer konusunda araştırma yapıyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından kaynaklı olarak yukarı çıkacağını dile getiren Aydemir, yastık altındaki altın ve dövizlerin ise kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle beraber piyasaya çıkacağını belirtti. Peki, konut fiyatları 2021’de düşer mi? Ev fiyatları ne zaman düşer?

KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?

2020’de gayrimenkul sektörü bakımından ilk 3 ayın durgun başladığını aktaran Aydemir, koronavirüs salgının sektöre yansıdığını ancak Haziran’da yapılan 0,64 faiz oranlarının sektör adına can suyu olduğunu belirtti. Bu durumun 3 ay gibi bir sürede 600 bin konut satılmasına vesile olduğunu dile getiren Aydemir, sektör açısından geçmişe bakıldığında 2020 yılının Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 393 bin ile tarihin en büyük konut satış istatistiklerinin yakalandığını söyledi.

Sektör adına parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçtiğini belirten Aydemir, bu noktada konut kredi faizlerinin ne denli önemli olduğunun Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görüldüğünü dile getirdi. Aydemir, konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda yeniden uygulanması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Şimdi vatandaşlar tarafından ev fiyatları düşer mi konusunda araştırmalar yapılıyor.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Herkes tarafından konut fiyatları ne olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salgının emlak sektöründe değişime neden olduğunu aktaran Aydemir, site konseptlerinin butik sitelere döndüğünü ve vatandaşların müstakil ev tercih ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra büyük geniş balkonlu evlerin ve çalışma odasının bulunmasının gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Konut fiyatları artar mı konusunda ise 2021 senesinde sektör açısından bakıldığında inşaat maliyetlerinin yüzde 70’e kadar arttığını ve doğal olarak konut fiyatlarının da yukarı doğru çıkacağını söyledi.

BU DÖNEMDE EV ALINIR MI?

Vatandaşlar, bu dönemin ev almak için doğru zaman olup olmadığını da merak ediyor. Gayrimenkul alacak kişilerin şu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Aydemir, fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşündüklerini söyledi.

ev fiyatları

2021 EV FİYATLARI NE OLUR?

Konut kredileri ile alakalı olarak psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna vurgu yapan Aydemir, hem sektörün hem de ülkenin geleceği adına konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olması gerektiğini belirtti. 2021 yılında da bu konuda radikal kararların alınması gerektiğini söyleyen Aydemir, faizlerin 1,60’lardan aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şu an için altın ve döviz yatırımı yapanların gayrimenkulden daha az kar etmiş olduğu yönünde değerlendirmelerini aktaran Aydemir, yatırımcıların 2018-2019 konut fiyatları ile 2020-2021 fiyatlarını karşılaştırdıklarında bunu fark edebileceklerini söyledi. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesinin yastık altındaki altın ve dövizin de piyasaya çıkmasına sebep olacağını belirtti.

Şu anda çok sayıda kişinin alımını durdurduğunu ifade eden Aydemir, insanların döviz ve altının değer kazanmasını beklediklerini, buna karşılık konut kredilerinin kısa bir süre için de olsa yüzde 1’in altına düşmesi ile beraber yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacağını aktardı.

ARSA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Arsa, tarla ve arazi fiyatlarında da bir durağanlığın olduğunu söyleyen Aydemir, önceki 15 yıllık süreçte yoğun olarak arsa ve arazi yatırımı yapıldığını 2020 yılında da salgınla beraber arsa ve tarlaların insanların tercihi olduğunu belirtti. Bunun insanların kalabalık ortamlardan uzaklaşmak istemesiyle ilişkilendiren Aydemir, 2021 yılında insanların bu tip yatırımlara daha fazla yöneleceğini ve bu nedenle merkeze yakın bölgelerdeki arazi ve arsa fiyatlarının yukarıya doğru seyredeceğini söyledi.

İkinci el araç piyasasında son durum... İkinci el araba fiyatları düştü mü? Şimdi araba alınır mı 2021? Fiyatlar yükselecek mi?İkinci el araç piyasasında son durum... İkinci el araba fiyatları düştü mü? Şimdi araba alınır mı 2021? Fiyatlar yükselecek mi?

KONUT FİYATLARI SON DURUM

Öte yandan medya takip kurumu Ajanss Press’in TÜİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre konut satış istatistikleri de belli oldu. Buna göre geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satış sonucu el değiştirdi. Bu konutların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışı olurken 469 bin 740’ı da ilk kez satılan konutlar olarak kaydedildi. Ülke çapında ikinci el konut talebi artarken ilk el konutlara olan talebin ise azaldığı görüldü. Konut satışların ilk sırayı ise İstanbul aldı ve 265 bin 98 konut satıldı. Yıllara göre bakıldığında ise 2013 yılından beri en çok konut satışı 2020 yılında gerçekleşti. 2020 senesinden önce de en çok konut satışının 1 milyon 409 bin 314 ile 2017 senesinde olduğu kaydedildi.

EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇELER

Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler listesinde Esenyurt 36 bin 234 adetle zirvede yer alırken, Çankaya 27 bin 278 adetle ikinci, Keçiören 25 bin 283 adetle üçüncü oldu. AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 163 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 36 bin 234 adetle Esenyurt oldu. Bu ilçede satılan konut adedi 2019'a göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Esenyurt'u bu alanda 27 bin 278 adetle Çankaya, 25 bin 283 ile Keçiören, 19 bin 976 ile Mamak, 18 bin 836 ile Kepez, 18 bin 161 ile Etimesgut takip etti. Ankara Yenimahalle 17 bin 831 adetle yedinci, Bursa Nilüfer 17 bin 743 adetle sekizinci, Gaziantep Şahinbey 15 bin 332 adetle onuncu sırada yer aldı.

KONUT FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti. 3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasımda ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüzde 1,7 yükseldi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,8, yüzde 30,1 ve yüzde 29,9 arttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
TOKİ ucuz konut başvurusu için gerekli şartlar neler?TOKİ ucuz konut başvurusu için gerekli şartlar neler?
2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ev alınmaz kredi çekersen banka 1 ev parasıda faiz alıyor mütahitler desen 100 bin tl ye mal ettikleri daireleri 500-600 bin tl iatiyor almayın kardrş fiyatlar düşer metak etmeyin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut satışı yüzde 23 azaldı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düştü! Şimdi ev alınır mı?
Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düşüyor, fiyatlar ne olacak? Şimdi ev alınır mı?
Tüm tapu masrafları 2021... Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Tapu devir ücretleri hesaplama 2021!
2021 tapu masrafları belli oldu!
Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler 2021... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor!
İşte aldıktan sonra geri alınan ödemeler!
Değerli konut vergi beyannamesi için son 5 gün! Değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Beyanname ne zaman, nereye verilir?
Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Vergi beyannamesi için son 5 gün
Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düşüyor, fiyatlar ne olacak? Şimdi ev alınır mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.