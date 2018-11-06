FİNANS

Ev sahibi olamak isteyenlere TOKİ'den müjde

EMLAK HABERLERİ  | 06.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi TOKİ projelerini ve ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle dar gelirli aileler için güzel imkanlar sunan TOKİ, 269 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte kira öder gibi alınabilecek evler.

TOKİ, yurdun birçok bölgesinde konut yapımına tüm hızıyla devam ediyor. İşte TOKİ'nin düzenlediği tüm Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz konutlar...
(Alfabetik sıra ile ilerlenmiştir.)

Dar gelirliye aylık 269 TL taksitle konut müjdesi!

1 / 51

Afyon Dazkırı

Afyon Dazkırı
Konut Sayısı: 21 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 334 Başlangıç Fiyatı (TL): 100.260
2 / 51

Amasya Göynücek

Amasya Göynücek
Konut Sayısı: 52 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 602 Başlangıç Fiyatı (TL): 135.616
3 / 51

Ankara Sincan

Ankara Sincan
Konut Sayısı: 1250 Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1184 Başlangıç Fiyatı (TL): 189.508
4 / 51

Ankara Mamak Altıağaç

Ankara Mamak Altıağaç
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 575 Başlangıç Fiyatı (TL): 110.507
5 / 51

Ankara Mamak Gülseren

Ankara Mamak Gülseren
Konut Sayısı: 291 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 349 Başlangıç Fiyatı (TL): 82.891
6 / 51

Ankara Mamak Yatıkmusluk

Ankara Mamak Yatıkmusluk
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1022 Başlangıç Fiyatı (TL): 245.479
7 / 51

Ankara Sincan Saraycık

Ankara Sincan Saraycık
Konut Sayısı: 403 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 830 Başlangıç Fiyatı (TL): 132.900
8 / 51

Ankara Çamlıdere

Ankara Çamlıdere
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 16/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 382 Başlangıç Fiyatı (TL): 114.883
9 / 51

Ardahan Merkez

Ardahan Merkez
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 796 Başlangıç Fiyatı (TL): 158.441
10 / 51

Balıkesir Sındırgı

Balıkesir Sındırgı
Konut Sayısı:100 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 811 Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
11 / 51

Bilecik Osmaneli

Bilecik Osmaneli
Konut Sayısı: 6 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 811 Başlangıç Fiyatı (TL): 182.560
12 / 51

Çankırı Kurşunlu

Çankırı Kurşunlu
Konut Sayısı: 4 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 310 Başlangıç Fiyatı (TL):93.090
13 / 51

Çankırı Merkez

Çankırı Merkez
Konut Sayısı: 99 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 575 Başlangıç Fiyatı (TL):138.190
14 / 51

Denizli Baklan Merkez

Denizli Baklan Merkez
Konut Sayısı: 77 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 355 Başlangıç Fiyatı (TL): 106.774
15 / 51

Denizli Tavas

Denizli Tavas
Konut Sayısı: 20 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 524 Başlangıç Fiyatı (TL): 107.296
16 / 51

Diyarbakır Kayapınar

Diyarbakır Kayapınar
Konut Sayısı: 134 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 929 Başlangıç Fiyatı (TL): 148.654
17 / 51

Erzincan Geçit

Erzincan Geçit
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1202 Başlangıç Fiyatı (TL): 169.719
18 / 51

Gaziantep Şehitkamil

Gaziantep Şehitkamil
Konut Sayısı:370 Son Başvuru Tarihi:31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1089 Başlangıç Fiyatı (TL): 174.387
19 / 51

Gaziantep Islahiye

Gaziantep Islahiye
Konut Sayısı: 380 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 402 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.750
20 / 51

Hatay Payas

Hatay Payas
Konut Sayısı: 937 Son Başvuru Tarihi: 30/11/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 269 Başlangıç Fiyatı (TL): 64.769
21 / 51

Kahramanmaraş Pazarcık

Kahramanmaraş Pazarcık
Konut Sayısı: 119 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 591 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.941
22 / 51

Karabük Safranbolu

Karabük Safranbolu
Konut Sayısı: 7 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 530 Başlangıç Fiyatı (TL): 108.468
23 / 51

Kastamonu Taşköprü

Kastamonu Taşköprü
Konut Sayısı: 204 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 397 Başlangıç Fiyatı (TL): 119.321
24 / 51

Kastamonu İhsangazi

Kastamonu İhsangazi
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 448 Başlangıç Fiyatı (TL): 134.519
25 / 51

Kayseri Bünyan

Kayseri Bünyan
Konut Sayısı: 6 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 318 Başlangıç Fiyatı (TL): 95.439
26 / 51

Kayseri Develi

Kayseri Develi
Konut Sayısı: 5 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 398 Başlangıç Fiyatı (TL): 119.545
27 / 51

Kocaeli Dilovası

Kocaeli Dilovası
Konut Sayısı: 4 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 683 Başlangıç Fiyatı (TL): 139.812
28 / 51

Kütahya Altıntaş

Kütahya Altıntaş
Konut Sayısı: 187 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 347 Başlangıç Fiyatı (TL): 104.370
29 / 51

Kırklareli Merkez

Kırklareli Merkez
Konut Sayısı: 255 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1128 Başlangıç Fiyatı (TL): 180.630
30 / 51

Kırklareli Üsküp

Kırklareli Üsküp
Konut Sayısı: 64 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 598 Başlangıç Fiyatı (TL): 122.392
31 / 51

Kırşehir Akpınar

Kırşehir Akpınar
Konut Sayısı: 65 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 348 Başlangıç Fiyatı (TL): 104.517
32 / 51

Malatya Darende

Malatya Darende
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 675 Başlangıç Fiyatı (TL): 152.062
33 / 51

Malatya Pütürge

Malatya Pütürge
Konut Sayısı: 217 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 343 Başlangıç Fiyatı (TL): 102.978
34 / 51

Malatya Hekimhan

Malatya Hekimhan
Konut Sayısı: 16 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 616 Başlangıç Fiyatı (TL): 138.686
35 / 51

Mardin Merkez

Mardin Merkez
Konut Sayısı: 7 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 749 Başlangıç Fiyatı (TL): 171.917
36 / 51

Muş Merkez

Muş Merkez
Konut Sayısı: 175 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 410 Başlangıç Fiyatı (TL): 112.036
37 / 51

Niğde Çiftlik

Niğde Çiftlik
Konut Sayısı: 10 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 536 Başlangıç Fiyatı (TL): 120.751
38 / 51

Ordu Altınordu

Ordu Altınordu
Konut Sayısı: 70 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 670 Başlangıç Fiyatı (TL): 160.943
39 / 51

Osmaniye Düziçi

Osmaniye Düziçi
Konut Sayısı: 33 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 303 Başlangıç Fiyatı (TL): 91.151
40 / 51

Rize Merkez

Rize Merkez
Konut Sayısı: 46 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1325 Başlangıç Fiyatı (TL): 212.031
41 / 51

Samsun Tekkeköy

Samsun Tekkeköy
Konut Sayısı: 211 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 756 Başlangıç Fiyatı (TL): 145.224<
42 / 51

Samsun İlkadım

Samsun İlkadım
Konut Sayısı: 396 Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 917 Başlangıç Fiyatı (TL): 176.198
43 / 51

Samsun Canik

Samsun Canik
Konut Sayısı: 30 Son Başvuru Tarihi: 27/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 916 Başlangıç Fiyatı (TL): 220.059
44 / 51

Sivas Gemerek

Sivas Gemerek
Konut Sayısı: 1 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 679 Başlangıç Fiyatı (TL): 152.852
45 / 51

Şanlıurfa Viranşehir

Şanlıurfa Viranşehir
Konut Sayısı: 457 Son Başvuru Tarihi: 28/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 313 Başlangıç Fiyatı (TL): 80.139
46 / 51

Şanlıurfa Maşuk

Şanlıurfa Maşuk
Konut Sayısı: 12 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1164 Başlangıç Fiyatı (TL): 186.314
47 / 51

Tunceli Hozat

Tunceli Hozat
Konut Sayısı: 2 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 524 Başlangıç Fiyatı (TL): 117.993
48 / 51

Van Edremit

Van Edremit
Konut Sayısı: 25 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 486 Başlangıç Fiyatı (TL): 77.777
49 / 51

Yozgat Merkez

Yozgat Merkez
Konut Sayısı: 124 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 1172 Başlangıç Fiyatı (TL): 201.013
50 / 51

Yozgat Akdağmadeni

Yozgat Akdağmadeni
Konut Sayısı: 50 Son Başvuru Tarihi: 31/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 323 Başlangıç Fiyatı (TL): 97.017
51 / 51

Zonguldak Devrek

Zonguldak Devrek
Konut Sayısı: 348 Son Başvuru Tarihi: 29/12/2018 Başlangıç Taksidi (TL): 441 Başlangıç Fiyatı (TL): 132.463
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Anahtar Kelimeler:
toki konut proje

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