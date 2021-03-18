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Ev sahipleri dikkat: Beyanname süresi doluyor!

EMLAK HABERLERİ  | 18.03.2021 15:00 | Son Güncelleme

Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisna tutarını aşanların, beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Ev sahipleri dikkat: Beyanname süresi doluyor!

Geçen yılki kira geliri için verilecek gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin ilk taksitinin 31 Mart'a kadar ödenmesi önem taşıyor. Elde edilen konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşmayanların beyanname vermesine gerek olmayacak.

Kira geliri elde eden mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 56 bin gayrimenkul sermaye iradı mükellefi bulunuyor.

Bu mükelleflerin, 2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart'a kadar idareye ulaştırması gerekiyor.

Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderilebilecek. Sisteme, Başkanlığın internet sitesi "www.gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.
İkametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine kağıt ortamında beyanname verilebilecek. Mali müşavirler üzerinden de e-Beyanname Sistemi'nden kira geliri beyan edilebilecek.

İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

2020 yılında elde edilen kira gelirine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi, anlaşmalı bankalar ve tüm vergi dairelerinden ödenebiliyor. Ödenecek gelir vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinin "Hesaplamalar" bölümünden yararlanılarak öğrenilebiliyor.

Kira gelirleri için hangi mükelleflerin beyanname vereceği de belirlendi. Buna göre, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret mükelleflerden, bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşanlar beyanname verecek. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri çıkması halinde, bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.
İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49 bin lira) aşanların da beyanname vermesi gerekiyor.

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Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2020 için 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar da yıllık beyanname verecekler arasında yer alıyor.

İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekiyor.
Konut ve iş yeri gelirinin birlikte elde edilip beyanı halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanacak.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesinde her bir ortak için 6 bin 600 liralık istisna ayrı ayrı uygulanacak.
İstisna, bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirlerinin toplamına bir defa uygulanacak.

Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez ya da eksik beyan edilirse, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisnadan yararlanılamayacak. İdarece herhangi bir tespitte bulunulmadan düzeltme yapılması halinde, söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün olacak.

(AA)

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