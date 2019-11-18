FİNANS

Faiz indirimi ipotekli konut satışlarını artırdı

EMLAK HABERLERİ  | 18.11.2019 13:35 | Son Güncelleme

Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1’in altına çekilmesi ve konut fiyat endeksinde artış trendinin etkisiyle konut satışlarında olumlu etki dikkati çekti.

Faiz indirimi ipotekli konut satışlarını artırdı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimi ve konut fiyat endeksinde artış trendinin etkisiyle ipotekli konut satışlarında önemli bir artış yaşandığını açıkladı.

GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği "GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019 3. Çeyrek Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, konut satışlarında yaşanan artış ipotekli satışlardan kaynaklanırken, konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1’in altına çekilmesi ve konut fiyat endeksinde artış trendinin etkisiyle konut satışlarında olumlu etki konuşulmaya başlandı.

3. çeyrekte, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 21,7 gerileme görülürken, ikinci el satışlarda yüzde 20,9 artış yaşandı.

İpotekli satışlarda, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 92,8’lik artış, ipotekli satışların dışında diğer satışlarda yüzde 15,6 aşağı yönlü hareket izlendi. Eylül 2019'da faiz indirimlerinin etkisiyle ipotekli satışlara ilgi yükseldi ve geçen yılın aynı ayına göre 5 kat artış yaşandı.

Türkiye genelinde toplam AVM sayısı 453’e, toplam kiralanabilir alan stoku ise 13 milyon 453 bin metrekareye ulaştı.

En fazla AVM'ye sahip iller sırasıyla; İstanbul (147 adet), Ankara (38 adet), İzmir (28 adet) iken İstanbul, toplam kiralanabilir alan stokunun yaklaşık yüzde 39’una sahip.

Kira kontratlarının TL’ye çevrilmesinin yanı sıra enerji ve iş gücü maliyetlerindeki kayda değer artış nedeniyle alışveriş merkezi yatırımcılarının giderlerinin gelirlerinden daha yüksek bir oranda arttığı görüldü.

Bazı perakendeciler; belirli "ciro/kira" hedefleri belirleyerek verimsiz mağazaları kapatma kararını daha agresif bir şekilde uygulamaya başladı. Bankaların/finans kurumlarının AVM’nin dövize endeksli kontrat gelirleri üzerinden kredilendirme sürecini yürüttüğü bu süreçte TL’ye geçiş ile güncel kur üzerinden gelir elde edemeyen ve döviz borcu için yeniden bir yapılandırmaya gidemeyen AVM yatırımcılarının zor bir yıl geçirdiği görüldü.

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GYODER faiz konut

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