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Faizler indi Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı

EMLAK HABERLERİ  | 10.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının kredilerde faiz indirimine gitmesi sonrasında Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Fiyatlar şu anda 3 yıl önceki fiyatlara denk” dedi.

Faizler indi Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı

Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar yoğun talep göstererek kredi başvurusunda bulundu. Ancak bazı uyanık müteahhitler ve emlakçılar düşen konut kredisi faizlerine rağmen, kredi oranları düşmeden önce Temmuz ayında 120 bin TL’ye sattıkları evi, konut kredisi faizi düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak 150 bin TL’den başlayan fiyatlarla satmaya başladılar.
Fakat artan fiyatlar nedeniyle müteahhitler ve emlakçılar satış yapamaz hale gelince tekrardan fiyatları düşürdüler. Bu durum ise sektöre olumlu yansıdı ve Adana’da satışlar yüzde 40 oranında arttı.

'SATIŞ ORANLARI YÜZDE 40 ORANINDA ARTTI'

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, müteahhitlerin ancak fiyatları seyir halinde tutarak para kazanabileceğini söyleyerek, “Faiz oranları birin altına düştükten sonra bazı uyanık müteahhitler fiyatları yükseltmişti. Baktılar ki sonra satış olmadı, vatandaşlarımız sadece sorarak geçiştirdiler bunun üzerine ise müteahhitlerimiz tamamen fiyatları eski haline indirdiler. Buda satış oranlarını yüzde 40 oranında artmış durumdadır. Burada müteahhitlerimizin bu konuda hükumetimizin bize sağladığı desteğin farkına vararak, fiyatın arttırma yönünde değil, seyir halinde tutmanın faydalı olduğuna kanaat getirdiler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karslıoğlu, satışların daha da artacağını aktararak, “Vatandaşlarımıza olumlu etki sağlayacak bu durum. Fiyatlar şu anda 3 yıl önceki fiyatlara denk hareket sağlamaktadır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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