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Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı

EMLAK HABERLERİ  | 17.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında yüzde 5.3 düşüş kaydetti; ancak kamu bankalarının konut kredi faizlerinde gittiği indirimin ipotekli satışlara olumlu etkisi, yılın ilk iki ayına göre satışlarda toparlanmayı beraberinde getirdi.

Faizlerdeki iyileşme konut satışlarında düşüşü sınırladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında 5.3 düşüşle 105,046 adet oldu.

Konut satışları Ocak'ta yüzde 24.8, Şubat'ta ise yüzde 18.2 gerilemişti.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Satışlarda önceki aylara göre gözlenen toparlanma tamamen ipotekli satışların etkisi. Mart ayında kamu bankaları faiz oranını yüzde 2 bandından yüzde 1.28'lere getirdi. Bunun etkisini direkt olarak gördük" dedi ve ekledi:

"Türk insanı kredi faiz oranlarına çok itibar ediyor. Faiz oranları mantıklı seviyede ise konut alımı yönünde bir davranış gözlüyoruz."

"İpotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar Mart'ta yüzde 30.6 düşüşle 22,762 adet olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlardaki düşüş sürse de, düşüş hızı Mart ayında yavaşladı. İpotekli satışlardaki düşüş Ocak'ta yüzde 77.2, Şubat'ta ise yüzde 68.2 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Mart döneminde ise toplam konut satışları yüzde 16 gerileyerek 256,433 adet; ipotekli satışlar da yüzde 57 düşüşle 38,189 adet oldu.

İpotekli satışlar ilk çeyrekte toplam satışların yüzde 15'ini oluşturdu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti.

YENİ KONUT ÜRETİLEMİYOR

TÜİK verilerinin işaret ettiği bir diğer noktanın ikinci el konut satışlarında yaşanan artış olduğunu belirten Maya, "Bu yıla özel bir değişiklik, 'ilk kez satılan konut' sayısındaki düşüş. Çünkü yeni konut üretilmiyor. Yeni teslim olmadığı için de ikinci el konut satışı hareketleniyor" dedi.

Yabancılara yapılan konut satışı ise Mart ayında yüzde 71.3 artışla 3,129 adet olurken; ilk üç ayda da yüzde 82 artışla 9,618 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'de en fazla konut alan yabancılar uyruklarına göre Irak, İran, Suudi Arabistan, Rusya ve Afganistan olarak sıralandı.

KAYNAK:REUTERS

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