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"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı

EMLAK HABERLERİ  | 09.04.2021 08:43 | Son Güncelleme

Faizsiz ev konut sistemi çerçevesinde 35 şirket BDDK'ya yeni düzenlemelere uyum için başvuruda bulundu. Ardından BDDK’dan faizsiz konut sistemi ile ilgili açıklama geldi. İşte faizsiz konut kredisi hakkında detaylar...

"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı

BDDK’dan yapılan faizsiz konut sistemi ile ilgili açıklamada, 12 firma 5 şirket çatısı altında birleşme kararı aldı. Geri kalan 23 şirket ise sermaye artışı ve ilgili kurallara intibak süreci için BDDK'ya başvurdu. Çekilişle üyelerine ev veya otomobil vereceği taahhüdünde bulunan tasarruf finansman şirketlerinin Türkiye'de 400 bin müşterisi olduğu ifade ediliyor

FAİZSİZ KONUT SİSTEMİ 7 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 8 Nisan tarihli sayısında, önceki gün yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
faizsiz konut olsa ne olacak bizim haram yemeye bayılır 100 binlik evi faizsiz diye 300 bine satar örnekleri bir sene önce gördük
devlet yararli herseye comak.sokuyor vergi almak icin kurulu duzeni bozuyor yazik gunah fakir hic yuzu gulmesin diye ugrasiyor yaziklar olsun
Faizler düştüğü zaman da on liralık ev yirmi lira olmuştu... Temel sorun ülkede serbest piyasa ekonomisi adı altında milleti soyuyorlar ve ülkede hiçbir denetim kontrol YOK... Tüm kurumlar sorunlarla boğuşuyor...
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