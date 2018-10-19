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Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

EMLAK HABERLERİ  | 19.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

MÜSİAD tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7/24 elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması amacıyla Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) kuruldu. Derneğin, faaliyet gösterdiği 78 ülkede bizzat tanıtımı yapılacak.

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın kurulması için dernek önderliğinde GABORAS'ın kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de 158 milyon tapu olduğu bilgisini veren Kaan, bu tapuların tümünün bir ekonomik değer ihtiva ettiğini, sadece geçen yıl tapuda 8 milyondan fazla işlem yapıldığını aktardı.

Kaan, 2017'de 1,4 milyondan fazla konutun el değiştirdiğini kaydederek internet ortamındaki beyanlar ile sektöre kontrolsüz arz edilen gayrimenkullerin rakamının 20 milyondan fazla olduğunu bildirdi. GABORAS ile güvenli piyasa arz mekanizmaları gözetilerek gayrimenkul sektörünün kıymetlerinin tanımlaması ve dijitalleşmesinin yeniden yapılacağını dile getiren Kaan, Türkiye merkezli borsanın, 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Amacımız; Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında dile getirdiği Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile sektörün sürdürülebilir, şeffaf ve tanımlı hale gelmesi, ortak, çok dilli ve en ileri teknolojik imkanları kullanan güven esaslı, milli bir platform üzerinden taşınmazların yönetilmesidir." diyen Kaan, şu ifadeleri kullandı:

"Derneğimiz, bu hedef doğrultusunda, teknolojik altyapıyı, teknopark-üniversite olanaklarını ve uzmanlık katkılarını faaliyete geçecek düzeyde hazır hale getirdi. Süreç içerisinde uzman kurum ve kuruluşlardan da destek alan MÜSİAD elde edilen çıktıları üyeleriyle de paylaştı. Sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme ve sektörde yatırım için oluşturduğumuz liyakat esaslı güven ortamı başta İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ülkeleri olmak üzere 78 ülkeye ihracat kapasitemizi artıracaktır."

SANİYELER İÇİERİSİNDE TAPU DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ise yazılım ve teknik altyapı olarak borsanın Türkiye'nin en gelişmiş projesi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Taşınmaz varlık odaklı süreçleri, dijital elektronik ortamlarda anlık izlenebiliyor, ölçülebiliyor, değerlendirilebiliyor, görselleştirilerek paylaşılabiliyor ve raporlanabiliyor. Proje ile saniyeler içerisinde şeffaf ve güvenli borsa ortamında tapu değişim işlemleri güvenle yapılabilecek. Uygulama kapsamında ayrıca, bölgesel değerler üzerinden hisseli alım-satım işlemleri de zamana ve mekana bağlı kalınmaksızın kolayca yapılabilecek. Öte yandan varlık değerlerinin borsalaşmasıyla oluşturulacak gelir modeliyle yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında destekleneceği, kamu borcunu arttırmayan bütçe dışı kaynak sağlanacağı hedefler gerçekleşebilecek. Gayrimenkul Kıymetler Borsası ile yeni finansal araçlar ortaya çıkacak, ülke ekonomisini katlayacak devasa bir sürecin başlatılmasının yolu açılacak."

GÜVENLİ ORTAM SAĞLIYORUZ

Altun, dağınık durumdaki bilgilerin ve hizmetlerin çözüm ortakları tarafından geliştirilen elektronik ortama 7 gün 24 saat erişilebileceğini söyledi.

"Tüm ilgili paydaşların bu platformda güvenli bir şekilde varlık depolama, varlık yönetimi, varlık takibi, gayrimenkul alım-satım-kiralama, ihale, hisse alma, satma, ipotek, rehin tesis gibi faaliyetleri yürütebilmesi için güvenli bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz." diyen Altun, şu anda sistemin yazılım, donanım database ve algoritmik çözümlemelerinin faal durumda olduğunu ve hizmet verdiğini anlattı.

Altun, amaçlarının, "Gayrimenkul Kıymetler Borsası'nın yapı taşlarını en iyilerle, piyasa mekanizmaları içinde döşemek" olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörel değerlendirme alanımıza giren, ülke dinamiklerinin sağladığı potansiyel fırsatları, büyük proje ve alt yapılarını, yeni ulaşım odak ve ağlarını, yeniden yapılandırma ve kentsel dönüşüm trendlerini, sektörel gelişmeleri ve trendleri anlık ve elektronik olarak izlemek ölçmek endekslemek. Değer simülasyonlarını hesaplayarak görselleştirmek, mekânsal endekslere dönüştürmek, karar süreçlerine yatırım ortamlarına şeffaf güvenli platform ve piyasa verileri sunmak, gayrimenkul kıymetlerinin borsalaşmasına geçmek, sürece Ar-Ge ve teknolojik destek sağlamak, gayrimenkul arz ve ticaretinde güven otoritesi olmak, ülke-bölge derecelendirme ve endekslerini yayınlamak sahasında bölgesel ve global oyuncu olmak istiyoruz."

Altun, projede çok küçük oranda da olsa Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın da ortaklığının olduğunu sözlerine ekledi.

GABORAS'IN GETİRCEĞİ YENİLİKLER

MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ sayesinde Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satımı 7 gün 24 saat boyunca elektronik ortamdan yapılabilecek. Konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşım kolaylaşacak, yabancıya satış katlanarak artacak.

Derneğin, faaliyet gösterdiği 78 ülkede bizzat tanıtımının yapılacağı projede iş süreçlerinin tamamı ve teknolojik altyapının yüzde 60'ı tamamlandı.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması beklenen proje kapsamında, tapular, tapulu-tapusuz taşınmaz değerler, üzerlerinde tesis edilmiş haklar (irtifak, ipotek, teminat, intifa, kira ve benzeri) varlık olarak nitelenebilecek, kabul edilebilecek, bu durumdaki tüm varlıklar kolayca tek bir sistem üzerinden izlenebilecek ve yönetilebilecek.

Big data üzerinden statik ve dinamik veri akışlarıyla çalışan sistem, ilgilileri tarafından tanıtılan ve kayıt ettirilen varlıklar, 7 gün 24 saat bilgi alınabilir halde olacak.

GABORAS üzerinden; satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, ipotek tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon ve hisselendirme gibi tüm gayrimenkul iş ve işlemler gerçekleştirilebilecek.

Sistem, konum bilgisine dayalı veri tarama, anlık hız performans parametresi, çoklu statik ve dinamik veri kaynağından veri süzme , konum bilgisine dayalı data/sinyallerinin akıllı asimetrik işlevlendirilerek yeni konum bilgisine yönlendirilmesi, konum bilgisini işleyen yazılım database işletim sistemleri, donanımların öğrenen makina/yapay zeka algoritmasına dönüştürülmesi, big-data değer haritalarının güven otoritesi mekanizmalarına dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi, statik ve dinamik risklerin klasifikasyonu, öncelikli risk sektörlerinin saptanması, risklerin tehdit oluşturmadan önceden yönetilmesi, sektörel kalkınma odaklı veri analitiği gibi hizmetler de sunacak. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Müsiad tapu GABORAS

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