Gayrimenkul nedir? Gayrimenkul yatırımı ile ilgili her şey

Gayrimenkul kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Taşınmayan bir malı ya da varlığı ifade etmek için, gayrimenkul sözcüğü kullanılmaktadır. Türkçede daha çok emlak ve inşaat sektöründe kullanılıyor olmasına rağmen, gayrimenkul kelimesi değerli olan bütün taşınmaz varlıklar için kullanılabilmektedir. Bu yüzden gayrimenkul ne demek? Sorusunun cevabı olarak ‘’taşınmaz değer’’ ‘’taşınmaz yapı’’ ‘’taşınmaz varlık’’ gibi bir değeri ifade eden tamlamalar gösterilebilmektedir. Gayrimenkul ve Menkul arasındaki fark nedir? Menkul herhangi bir malın değeri olması durumunda kullanılan bir sözcüktür. Bu mal/varlık, bir uçak ya da hisse senedi gibi birbirinden oldukça farklı noktaları kapsayabilmektedir. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz para çiftlerinden, otomobillere kadar birçok farklı değer için menkul kelimesi kullanılmaktadır. Gayrimenkul ile menkul sık sık birbiri ile karıştırılan iki farklı sözcüktür. Gayrimenkul ile menkul kelimelerinin her ikisi de bir ‘’değer’’ durumunda kullanılmasına rağmen, gayrimenkul taşınmaz yapıları içerir ve daha çok inşaat ve emlak sektöründe bulunan mal ve mülkler için kullanılır. Menkul ise onlarca farklı sektörde, birçok farklı değer için kullanılabilir.

Gayrimenkul Yatırımı Nasıl Yapılır? Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım türü, gayrimenkul olarak bilinmektedir. Gayrimenkul, geniş bir kitleye hitap etmesi ve büyük bir ekonominin önemli bir ayağı olması nedeniyle oldukça çeşitli yatırım noktalarına sahiptir. Bu yüzden iyi bir gayrimenkul yatırımı yapmak için; doğru araştırma, doğru planlama ve doğru noktada harekete geçmek gerekmektedir. Tüm bu adımlar içinde onlarca farklı noktayla birlikte oluşmaktadır. Bu yüzden en çok kazandıran gayrimenkul yatırımı için, sizlere sunduğumuz adımları dikkatle takip etmeniz oldukça önemli. Konut ya da arsa alarak gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için en önemli nokta, doğru soruların cevapları olabilmesidir. Yaptığınız yatırımın, sizin konutunuzu kiralamak ya da satın almak isteyen kişilerin ne tür ihtiyaçlarına cevap vereceği oldukça önemlidir. Bu cevaplar, karlı gayrimenkul yatırımı için yıllar içinde birçok yeni fırsat ortaya çıkaracaktır. Gayrimenkul Yatırımı Yaparken Cevaplanması Gereken Sorular 1.) Yapacağınız Gayrimenkul Yatırımı Güncel Olarak Hangi Olanaklara Sahip? Yatırım yaptığınız bölge, kendini sahip olduğu özellikler ile diğer bölgelerden ayırabiliyor olmalı. Örneğin öğrencilerin, memurların ya da özel sektör çalışanlarının lokasyon olarak ihtiyacını önemli bir noktada, karşılayabilir. Ya da çevresinde bulundurduğu hastane ve benzeri tesisler ile toplum tarafından tercih edilebilir olabilir. Sadece bunlar değil, trafik, etkinlikler, iş gücü gibi birçok konuda yapacağınız yatırımın, değerlendirebilir yönleri olması ve bunların birden çok olması oldukça önemli.

2.) Yapacağınız Gayrimenkul Yatırımı Gelecekte Hangi Olanaklara Sahip Olacak? Sunduğu avantajlı fiyatlar ve gelecekte değerlenme ihtimalini göz önüne olarak gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Bu gayrimenkul yatırımı yapan birçok kişinin tercih ettiği önemli bir yöntem. Fakat bir konutu alırken sadece ucuz olması ve gelecekte değerleneceğini düşünerek almanız, yanlış gayrimenkul yatırımı yapmanıza neden olabilir. O bölgede gelecekte yapılacağı kesinleşen ya da değerlendirme aşamasında olan projeleri, bölgenin ulaşım ve iş gücü gibi değerler açısından geleceği, yatırımınızın ne kadar değerlenip değerlenmeyeceği konusunda size oldukça önemli bilgiler verecektir. Emlak değeri hesaplama, farklı birçok noktadan oluşan bir işlemdir. Bölgeniz için önemli olan ve olacağını düşündüğünüz değerleri bularak, bu değeri hesaplamanız gerekmektedir. 3.) Gayrimenkul Yatırımı Yapmadan Görülmesi Gereken Konut / Arsa Sayısı Nedir? Satın alınması imkânsız olarak görülen en önemli değerlerden biri tecrübedir. Bu nedenle konut yatırımı yaparken, konut ve arsalar hakkında sahip olduğunuz tecrübe, sizi doğru yatırıma doğrudan götürebilir ya da yanlış bir yatırımdan kurtarabilir. Emlak uzmanları konut almayı düşünen kişilerin minimum 35-40 farklı ev, arsa almayı düşünen yatırımcıların ise minimum 20 farklı arsa görmesi gerektiğini düşünüyor. Elbette bu baktığınız ev ve arsalar için ev değeri hesaplama, arsa değerini ölçme gibi konularda kendinizi geliştirmeniz oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde onlarca ev ya da arsa bakmanız, sizi yatırım yaparken yapacağınız hatalardan koruyamayacaktır.

Gayrimenkul Yatırımı Yapacaklara 5 Altın Değerinde Tavsiye! 1.) Alacağınız yapının tapusunu detaylı olarak inceleyin, sahip olduğu hukuki statü gelecekte büyük problemlerle karşılaşma ihtimalinizi minimuma seviyelere indirecektir. Dairenizin aile yapısı olması, arsanızın kısıtlı olması, dükkanınız için belirli kısıtlamalar olması gibi birçok noktayı tapunuz üzerinden değerlendirebilir ve sonuca varabilirsiniz. 2.) Deprem riski, sel ya da diğer doğal afet tehlikelerini gayrimenkul yatırımı yaparken unutmayın. Bu noktalardan arsa, konut almamaya özen gösterin. Bu bölgelerden yapacağınız yatırım size fiyat açısından çok cüzi gelse bile, aldığınız riskin oldukça önemli olduğunu ve bunun ilerde sizi maddi – manevi olarak ciddi zorluklara sokabileceğini düşünmeniz gerekmektedir. 3.) Büyük yatırımın peşinden koşmayın. Sadece büyük yatırım yapmak amacıyla, paranızı tek bir arsa ya da konuta bağlamak büyük bir hata olabilir. Küçük arsaları ve küçük evleri her zaman değerlendirin. Küçük birden fazla yapıya sahip olmak, ilerde yatırımınızın bir kısmını değerlendirebilmenizi sağlayabilir, kazancınızın çeşitli yerlerden gelmesi gibi avantajlar ortaya çıkarabilir.

4.) Ev satın alırken genellik ile aidat miktarları görmezden gelinir. Bu hatayı kesinlikle yapmayın. Satın aldığınız evin, aidat yükünü mutlaka hesaplayın. Bu aidat miktarı evde kendiniz oturduğunuz takdirde, sizin ödemeniz gereken önemli bir yük olacaktır. Aynı zamanda evinizi / dükkanınızı kiralamak isteyenler bu aidat değerlerini mutlaka değerlendirecektir. 5.) Yatırım yaptığınız dükkân, konut gibi gayrimenkuller için o bölgede belirlenen kira çarpanını mutlaka inceleyin. Uzun bir amortisman süresi, sizi yıpratabilir. Yatırımınızın dönüşü mutlaka defalarca kez farklı çarpanlarla değerlendirerek ölçmeniz gerekmektedir. Emlak Değeri Nasıl Öğrenilir? Satın almak istediğiniz evin değerini ya da sahip olduğunuz evin değerini öğrenebilirsiniz. Emlak değeri öğrenmek için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bir yerin emlak değerini öğrenmek, detaylı ve uzun bir süreçtir. Bu süreç içerisinde hesaplamadığınız noktalar ya da yanlış değerlendirdiğiniz veriler, yaptığınız emlak değeri hesabını yanlış çıkarabilir. Bu yüzden birden fazla değerlendirme sistemi ile bu hesabı yapmanız, hesabınızın doğruluğu açısından önemlidir. En çok yatırım yapılan gayrimenkul türü olan evler için hesaplama yöntemlerini inceleyelim.

Ev Değeri Nasıl Hesaplanır? Elinizde olan bilgiler, yaptığınız hesaplar için yeterli sonuçları sunmuyor ise yaptığınız araştırmanın kapsamını attırmanız doğru bir seçenek olacaktır. Bir emlak alırken, emlak değeri hesaplaması yapmak için en çok kullanılan bilgilerden birisi konum olmaktadır. Yapacağınız yatırım için, konumu birçok farklı noktadan değerlendirebilir ve yatırımınız için bir fiyat biçebilirsiniz. Satın almayı düşündüğünüz konut, merkezi bir bölgede ise çevresinde ‘’hastane, okul, alışveriş merkezi, sosyal tesisler’’ gibi yaşam alanlarını içinde kapsayabilir. Aynı zamanda iş noktalarına yakınlığı, üniversitelere uzaklığı gibi noktalar da konum açısından önemlidir. Ev değeri hesaplaması yaparken, evinizin ulaşım, temel yaşam alanlarına uzaklığı, iç gücüne uzaklığı, bina yapım yılı, bina altyapı durumu, evinizin geçmişten günümüze kullanım durumu, kat konumu gibi birçok farklı noktayı kullanmanız gerekebilmektedir. Ev değeri hesaplaması yapılırken kullanılan iki yöntem: 1.) Aylık Kira Geliri ile Ev Değeri Hesaplama

Satın almak istediğiniz evin içerisinde bir kiracı oturuyorsa, kiracının ödediği ücret üzerinden evinizin amortisman süresini hesaplayabilirsiniz. Türkiye’de amortisman süreleri 16 ile 26 yıl arasında değişmektedir. Evinizin değerini, evinizin aylık kira gelirine böldüğünüz takdirde kaç ay içerisinde evinizin, amortisman süresini tamamlayacağını görebilirsiniz. Eviniz yıllık olarak TÜF oranlarına göre kira zamlarına uyum sağladığını düşündüğümüz takdirde, bulduğunuz süreç sonunda yatırımınızın karşılığını alabilirsiniz. Bu noktada evin durumuna göre, eve yıllar içerisinde yapmanız gereken bakımları, vergileri ve evinizin boş kalacağı zaman dilimlerini hesaplamak oldukça önemlidir. 2.) Aynı Konumda Bulunan Diğer Evler Üzerinden İlerlemek Almayı düşündüğünüz evde bir kiracı bulunmuyorsa, çevrede oturan ve kira veren kişilerin kiraları üzerinden evinizin değerini hesaplayabilirsiniz. Elbette bu hesaplamayı yaparken, evinizin inşa edildiği yıl, altyapı, kat konumu gibi konular dolayı farklılıklar olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Sadece bu değil, evinizin cephesi nedeni ile aldığı güneş, mutfak banyo gibi temel kullanım alanlarının, sunduğu yaşam kalitesi, evin değerini doğrudan etkilemektedir. Tüm bunlara göre eviniz pozitif ya da negatif değer kazanabilir/kaybedebilir. Gayrimenkul değeri hesaplama, uzaktan bakıldığı zaman zorlayıcı gözükmeyen fakat, içinde yüzlerce değeri barındıran önemli bir araştırma konusudur.

Doğru Gayrimenkul Nasıl Bulunur? Türkiye’de son yıllarda gayrimenkul aramak isteyenlerin ilk uğradığı nokta şüphesiz, internet oluyor. Telefonlar ve bilgisayarlar üzerinde bulunan emlak arama platformları, doğru gayrimenkulü bulmak için kullanıcılarına çok büyük avantajlar sunabiliyor. Eskiden saatlerde yapılan uğraş sonucunda, istenilen konut bir türlü bulunmazken artık kullanıcılar internet ortamından istedikleri evleri ve arsaları buluyor ve araştırmalarını buna göre yönetiyor.

Tüm bu gelişmeler olurken, internet üzerinde emlak aramanın da püf noktaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Hatta emlak arama sürecini internetten doğru yönetmediğiniz takdirde, yaptığınız yatırımda yanlış adımlar atmanız oldukça önemli bir olasılık. Bu yüzden emlak arama sitelerini kullanırken, doğru tercihi yapmanız oldukça önemlidir. En İyi Emlak Arama Motoru Hangisi? Türkiye’de emlak arama motoru kullanımı son yıllarda oldukça yoğun bir şekilde yapılıyor. Sektörde satışı yapılan konutların önemli bir kısmının, satışa başlangıç süresi internet oluyor. Bu nedenle artan internet platformlarını kullanırken kullanacağınız emlak platformunun, size tüm ilanları sunuyor olması oldukça önemli. Türkiye’deki popüler tüm emlak sitelerinden tüm ilanları tek bir aramanız ile çekip, tek bir sayfada önünüze çıkaran Flatfy bazı özellikleriyle diğer sitelerden bir adım öne çıkıyor. Kiralık veya satılık ev ararken 4 ayrı özelliğiyle kullanıcıların işini kolaylaştırıyor;