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Gayrimenkul sektörünün 3'te biri kadınlardan oluşuyor

EMLAK HABERLERİ  | 16.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu öncülüğünde, Urban Land Institute (ULI) tarafından destek verilen ve Türkiye'de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik "Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasına göre, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 29 olarak belirlendi.

Gayrimenkul sektörünün 3'te biri kadınlardan oluşuyor

"Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin anlaşılması, engeller ve motivasyon faktörlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, 4 aşamalı bir seri olarak tamamlandı.

2018-2019'da gerçekleştirilen araştırma serisinin sonuçlarına göre, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 29 olarak belirlendi. Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların yüzde 43'lük dilimi inşaat, yatırımcı, geliştirici firmalarda görev alırken, mimar ve mühendis olarak çalışan kadın oranı yüzde 12 oldu.

Araştırma kapsamında üst düzey kadın yöneticiler; sektör çalışanı kadınlarla fokus gruplar oluşturarak, odak grup tartışması ve çalıştay yöntemlerini kullanarak bir araya gelirken, görüşmelerde karşılıklı hikayeler paylaşılarak ihtiyaçlar belirlendi.

Sektördeki kadın çalışanların yaş ortalamasının 36 olarak tespit edildiği sonuçlara göre, sektördeki kadınların yüzde 56'sı evli ve çalışan kadınların yüzde 74'ü bir çocuk annesi. Kadınların yüzde 84'ü lisans veya lisansüstü eğitime sahip bulunuyor.

Araştırmanın alan bazındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22'si satış ve pazarlama departmanlarında çalışırken, proje geliştirme ve uygulama departmanlarında çalışanların oranı yüzde 29 olarak tespit edildi.

Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53'ü 6 yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe görev yaptıkları belirtti.

Sektördeki kadınların yüzde 10,1'i bir yıldan az süredir, yüzde 13,8'i 1-2 yıldır, yüzde 22,9'u 2-5 yıl arası, yüzde 26,8'i 6-10 yıl arası, yüzde 21,6'sı 11-20 yıl arası ve yüzde 4,8'i 21 yıldan fazla süredir çalışıyor.

Sektörde çalışan kadınlar arasında yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya CEO olanların oranı yüzde 4,4, müdür, müdür yardımcısı, yönetici, ekip lideri olanların oranı yüzde 33,7 olarak tespit edilirken, uzman-uzman yardımcılarının oranı yüzde 20,2 olarak belirlendi.

Kadınların yarıya yakını çocukları için kariyerlerine ara veriyor

Araştırmaya göre, kadınların gayrimenkul sektöründeki üst düzey yönetici oranı yüzde 14,5 seviyesinde kalırken, genelde kariyerlerine ara vermeyen sektör çalışanı kadınlardan ara veren kadınların yüzde 42'si, çocuk sahibi olmak için çalışma hayatına bir süre ara verdiğini belirtti.

Sektör değişikliği yapmak isteyen kadınların oranı yüzde 16,3 oldu. Araştırma kapsamında 'Kurumunuzda kadınlara yönelik psikolojik şiddet, duygusal baskı, zorlama amaçlı tutum ve davranışlar uygulandığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya kadınların sadece yüzde 14'ü "evet" yanıtını verirken, mobbing konusu ise "kariyer imkanlarında fırsat eşitsizliği, terfilerde tercih edilmeme, azarlama, ses yükseltme, hakaret içerikli diyaloglar, kadınların saygın bulunmaması, kadınları küçük düşürme, mesai saatleri dışında iş yaptırılması, çalışma saatleri, yapılan işlerin görmezden gelinmesi, kadının yaptığı işleri daha çok sorgulamak, yıldırma, bıktırma, yıpratma politikası" başlıklarında sıralandı.

Sektördeki kadınların yüzde 52,3'ü, çalıştıkları kurumlarda iş yapma kültürü olmasının destekleyici uygulamalar olduğunu bildirdi. Ailesinin kariyer başarısına çok destek verdiğini belirten kadınların oranı yüzde 69,7 olurken, ailesinden biraz destek görenler yüzde 15,4 olarak tespit edildi. Çevresi tarafından kariyer başarısına çok fazla destek verilen kadınların oranı yüzde 29,8, az destek görenlerin oranı ise yüzde 31,7 oldu.

Yüzde 74'ü çalışma hayatında olmaktan ve sektörde bulunmaktan memnun

Araştırmaya göre, bugüne kadar iş hayatında kadın yöneticiyle çalışanların oranı yüzde 15 olurken, kadın yöneticiyle çalışmak isteyenlerin oranı sadece yüzde 9'da kaldı. Erkek yönetici ile çalışmak isteyenler yüzde 36, "fark etmez" diyenler ise yüzde 55 olarak tespit edildi.

"Kadın yöneticiyle çalışmanın avantajları nelerdir?" şeklindeki soruya verilen cevaplar ise "kadının kadını daha iyi anlaması, detaycı olmak, iş düzenine sahip olmaları, ailevi durumları daha iyi algılamaları, disiplinli, kurallı ve prensipli olmaları, çok yönlü ve toparlayıcı bakmaları, daha komplike düşünebilmeleri, umut vadetmeleri, destekleyici ve sağlam bir rol model olmaları, iletişim yakınlığı, daha rahat samimiyet kurabilmeleri, sahiplenmeleri, esin kaynağı olmaları, ortak çalışma düzeninin daha kolay sağlanabilmesi" şeklinde sıralandı.

Araştırmaya katılan kadınlar, her alanda objektif uygulamanın, iş hayatında ilerlemek ve yükselmek için en önemli beklenti olduğunu vurguladı.

"Kadın yöneticiyle çalışmanın dezavantajları nelerdir?" sorusuna verilen cevaplarda "Ego sahibi ve hırslı olmaları ve rakip görmeleri, kıskançlık ve objektif olamama, ast-üst ilişkisini daha yoğun hissettirmeleri, stresi yönetememeleri, tepkisel ve kaprisli olmaları, olayları kişisel algılamaya daha yatkın olmaları ve ölçüsüz tepki vermeleri, bazen çok küçük gereksiz detaylara takılmaları ve şekilci olmaları, daha mükemmel olunmasını istemeleri ve egolarını besleyen kişilerle çalışmayı seçmeleri ve kılık kıyafet yargısı ile sınıf farklılığı yaratmak istemeleri" yer aldı.

Çalışma hayatında olmaktan ve gayrimenkul sektöründe bulunmaktan memnun kadınların oranı yüzde 74 olurken, bu dilimin yüzde 69,8'i gelecekte de gayrimenkul sektöründe devam etme kararlılığında olduklarını belirtti.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 36,7'si üst düzey yönetici olmak, yüzde 15,6'sı tepe yönetici, yani CEO ya da genel müdür olmak, yüzde 20,6’lık kesimi de kendi işini kurmak istiyor.

"Sektördeki kadın istihdamı, kadın yönetici sayısını artırmak motivasyonundayız"

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici, toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin, gayrimenkul sektöründe kariyer yapan tüm kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Sektördeki kadın istihdamını, kadın yönetici sayısını ve etkinliğini artırmak motivasyonunda olduklarını belirten Çekici, "Birkaç yılda elde ettiğimiz güzel sonuçlar ve katılımcılardan aldığımız enerji, bizi kadınların sektördeki yarınları için çok daha güçlü olacağına dair bizi umutlandırdı." dedi.

Çekici, araştırmaya ilişkin, "Üzerinde yaklaşık bir yıl titizlikle çalışılan ve 4 aşamalı bir araştırma dizisinden çıkan 'Maskülen Sektörde Kadın Olmak' isimli raporumuz, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve araştırma dünyasının Oscar'ı kabul edilen Baykuş Ödülleri'nde, 'Eşitlikçi Baykuş' kategorisinde 'Altın Ödül' aldı." dedi.

"Sektördeki kadın çalışanlar ağırlıkla Y kuşağını temsil ediyor"

ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal da gayrimenkul sektöründe kadın çalışanların 36 yaş ortalaması ile ağırlıkla Y kuşağını temsil ettiğini, unvan olarak yüzde 50'sinin orta düzey yönetici olduğunu, cam tavana takılmayan üst düzey yönetici oranının ise araştırmaya göre yüzde 14,5 gibi yetersiz bir seviyede bulunduğunu söyledi.


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