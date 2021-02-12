FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Güncel TOKİ sosyal konut ilanları 2021... TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları nedir? İhale ve kura ile TOKİ'den ev alma!

Güncel TOKİ sosyal konut ilanları 2021... TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları nedir? İhale ve kura ile TOKİ'den ev alma!

EMLAK HABERLERİ  | 12.02.2021 08:59 | Son Güncelleme

TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi hedefleyen TOKİ yeni projelerine 2021'de de tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ'den uygun fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde, TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı. TOKİ'nin satışa çıkardığı evler ve şehir listesi haberimizde. Peki TOKİ'den ucuz konut nasıl alınır? İşte güncel TOKİ ev satışı ilanları...

Güncel TOKİ sosyal konut ilanları 2021... TOKİ'den ucuz konut alma başvuru şartları nedir? İhale ve kura ile TOKİ'den ev alma!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde ihale düzenlenecek ve onlarca insan daha ev sahibi olacak.
Geçtiğimiz yıl TOKİ'den yapılan açıklamayla 100 bin konut yapılacağına dair bilgi verilmiş ve vatandaşlar son dakika TOKİ ilanları ve 2021 TOKİ konut projelerini araştırmaya başlamıştı. 2021 yılı itibari ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, sosyal konut projelerini açıklamaya başladı. TOKİ'nin satışa çıkardığı 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyeri vadeli açık artırma ile sahiplerini bulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.Peki ihaleyle TOKİ'den nasıl ev alınır? TOKİ'den ucuz konut alma şartları nedir, güncel TOKİ ucuz konut ilanları nedir?

TOKİ GÜNCEL İLAN LİNKİ

TOKİ KONUT BAŞVURU LİNKİ

TOKİ İLLERE GÖRE PROJELER LİNKİ

TOKİ ALT GELİR GRUBU DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN SATILAN UCUZ KONUT PROJELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

TOKİ BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

TOKİ AÇIK SATIŞLARI NASIL YAPILIR?

TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyorsa ev sahibi olabiliyor. İlk başvuruda bulunan ve şartları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değiştiğini belirtelim. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik gösterilerek ödeniyor. TOKİden açık satışla ev alan bir kişi 240 ay vade ile ödeme yapabilirken, iş yeri alan bir kişi 60 aya kadar vadeli ödeme yapabiliyor.

TOKİ'DEN İHALE YÖNTEMİ İLE EV SAHİBİ OLMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekilişsiz ev sahibi yapacak. TOKİ'den çekilişsiz ev sahibi nasıl olunur sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar için TOKİ'den bilgi geldi. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ihale yöntemi ile ev satışı nasıl gerçekleşiyor
TOKİ Başkanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanırlar.

TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak?

TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?TOKİ'den ev alıp satılır mı? TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı? TOKİ al-sat yapılır mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu!
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları!
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut satışı yüzde 23 azaldı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düştü! Şimdi ev alınır mı?
Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düşüyor, fiyatlar ne olacak? Şimdi ev alınır mı?
Tüm tapu masrafları 2021... Konut, iş yeri, arsa tapu masrafı (harcı) hesaplama nasıl yapılır? Tapu devir ücretleri hesaplama 2021!
2021 tapu masrafları belli oldu!
Ev aldıktan sonra geri alınan ödemeler 2021... Konut alırken alınan; tapu harcı, ekspertiz, emlak vergisi iade ediliyor!
İşte aldıktan sonra geri alınan ödemeler!
Değerli konut vergi beyannamesi için son 5 gün! Değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Beyanname ne zaman, nereye verilir?
Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Vergi beyannamesi için son 5 gün
Konut satışı azaldı, konut fiyat endeksi arttı! Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları artacak mı? 2021 ev fiyatları ne olur? Şimdi ev alınır mı?
Satışlar düşüyor, fiyatlar ne olacak? Şimdi ev alınır mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.