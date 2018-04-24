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Hırsızlıktan artık site yönetimi sorumlu!

EMLAK HABERLERİ  | 24.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Evine giren hırsız tarafından altınları çalınan ev sahibi, olaydan yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. Mahkemenin verdiği 'altınların parasını site yönetimi ödemeli' kararı Yargıtayca da onandı.

Emsal nitelikteki kararla, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetimi hırsızlık mağduru vatandaşın zararını ödeyecek.

Hırsız çaldı, yönetim suçlu bulundu

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Milyonları ilgilendiren mahkeme kararı, İstanbul'da yaşanılan bir hırsızlık olayı sonrası geldi.
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Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı vatandaş büyük şok yaşadı.
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Olaydan site yönetimini ve sitenin güvenliğini sağlayan şirketi sorumlu tutan mağdur vatandaş, Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı.
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Hırsızlık mağduru vatandaş, site yönetimi ve güvenlik şirketinden 51 bin 915 lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat talep etti.
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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, davalılar ise davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat isteğinin ise reddine karar verdi.
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Karar davalılar tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
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Mahkeme kararının onandığı yüksek mahkemenin içtihat metninde, hırsızlık olayının yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı hatırlatıldı. Emsal kararla birlikte, sitedeki dairelerden meydana gelen hırsızlık olaylarında gerekli tedbiri almayan yöneticiler sorumlu olacak.
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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık site yönetimi

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