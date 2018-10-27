İmar Barışı başvurusu süresi uzatıldı mı? İmar Barışı son başvuru süresi ne zaman

İmar Barışı uzatılacak mı? Akıllardaki bu soruya yanıt Bakanlık kaynaklarından geldi. Bakanlık kaynaklarının aktardığına göre, 31 Ekim'de başvuru süresi bitecek olan İmar Barışı'nın 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığı açıklandı.
Türkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen ve İmar Barışı olarak bilinen 'Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular devam ederken merakla beklenen haber geldi. Önceki gün Dijital Şehircilik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, barış sürecini uzatabileceklerinin sinyalini vermişti.
Bugün bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığı belirtildi.
İMAR BARIŞI NEDİR?
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında uygulanan imar barışı düzenlemesiyle herhangi bir yapı kaydı bulunmayan ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan Yapı Kayıt Belgesi verilecek. Böylece vatandaşın mağdur olduğu elektrik, su, doğalgaz aboneliği alamama gibi çeşitli sorunların önüne geçilebilecek.
İMAR BARIŞI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
E-Devlet şifresi
Geçerli bir cep telefonu numarası
Geçerli bir e-posta adresi
Beyan edilecek yapının adresi
Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare)
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)
Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.
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