FİNANS

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

EMLAK HABERLERİ  | 28.06.2019 13:47 | Son Güncelleme

İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

İmar barışı başladığından beri aradan geçen bir yıllık sürede konut fiyatları en çok yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu takip etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "imar barışı" düzenlemesi sona erdi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran 2018 ila 15 Haziran tarihleri arasında başvurularını yaptığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaş başvurdu.

Coldwell Banker, birden fazla gayrimenkul veri platformu ile gerçekleştirdiği araştırma sonrası, "İmar Barışı Döneminde İstanbul'da Konut Fiyatı En Çok Artan İlçeler" başlıklı rapor hazırladı.

Rapora göre, imar barışının başladığı günden bu yana geçen bir yılı aşkın sürede İstanbul'da ilçeler bazında konut fiyatları ortalama yüzde 7,45 gerilerken, en fazla yükseliş yüzde 12,77 ile Beyoğlu'nda görüldü.

Beyoğlu'nu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu, yüzde 7,43 ile Adalar, yüzde 5,98 ile Sarıyer, yüzde 5,81 ile Çatalca, yüzde 5,29 ile Başakşehir, yüzde 5,50 ile Eyüp izledi.

Bahçelievler'de artış oranı yüzde 4,66 olurken, söz konusu sürede ortalama artış oranı Esenler'de yüzde 3, Bağcılar'da yüzde 2,81, Arnavutköy'de yüzde 1,09, Üsküdar'da yüzde 0,44, Büyükçekmece'de yüzde 0,28 Fatih'te yüzde 0,26 olarak gerçekleşti.

FİYATLAR EN ÇOK BEYKOZ ATAŞEHİR'DE DÜŞTÜ

Rapora göre, söz konusu sürede ortalama konut fiyatlarının en yüksek düştüğü ilçe yüzde 26,89 ile Beykoz, yüzde 16,69 ile Ataşehir, yüzde 13,93 ile Pendik oldu.

Bu alanda Pendik'i yüzde 9,69 ile Avcılar, yüzde 8,49 ile Sultangazi, yüzde 8,26 ile Beşiktaş, yüzde 6,02 ile Şişli, yüzde 4,78 ile Sancaktepe, yüzde 4,32 ile Beylikdüzü, yüzde 4,18 ile Sultanbeyli, yüzde 3,95 ile Maltepe, yüzde 3,82 ile Kadıköy, yüzde 3,06 ile Güngören izledi.

Düşüş oranı Bayrampaşa'da yüzde 0,54, Tuzla'da yüzde 0,78, Silivri'de yüzde 1,15, Ümraniye'de yüzde 1,18, Küçükçekmece'de yüzde 1,31, Esenyurt'ta yüzde 1,60, Kağıthane'de yüzde 1,74, Çekmeköy'de yüzde 2,65, Şile'de yüzde 2,71, Gaziosmanpaşa'da yüzde 2,74, Kartal'da yüzde 2,88, Bakırköy'de yüzde 2,99 olarak gerçekleşti.

'FİYATLARIN ESKİ İLÇELERDE ARTASI İMAR BARIŞININ ETKİSİ'

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imar barışının ülke ekonomisine ve sektöre çok büyük faydası olduğunu belirterek, uygulamanın 13 milyon gayrimenkulü ilgilendirdiğini, başvuru sayısının ise 10 milyonu aştığını söyledi.

Sadece konutun değil ticari gayrimenkullerin de işin içinde olduğunu dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Ruhsatı alınamadığı için kiraya verilemeyen, satışa çıkacak ama bekleyen yerler de var. Aynı şekilde sırf kredi alınamadığı için satılamayan gayrimenkuller bu sayede satışa çıktı, çıkıyor. Bu çok yönlü bir şey. İmar barışı sayesinde yıllardır süren sorunlar çözüldü.İnsanlar, şirketler iskan belgesi olmayan gayrimenkulu alamıyor, yatırım yapamıyordu. Yatırım yapılabilir, kredi alınabilir pozisyon oluştu. Dolayısıyla imar affı piyasada canlılık doğurdu."

Taş, imar barışıyla ciddi bir sirkülasyon başladığını ifade ederek, uygulamaya başvuru süresi bitse de imar barışının piyasaya etkisinin devam edeceğini bildirdi.

Gökhan Taş, "Fiyat artışında özellikle İstanbul'un eski ilçeleri ilk sıralarda geliyor. Burada imar barışının etkisini görüyoruz. En çok düşüş yaşanan ilçelerde sebep ise fiyatların daha önce çok şişirilmesi." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zeytinburnu beyoğlu

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